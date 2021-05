Kim Kardashian, demandada por sus empleados por explotación

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un grupo de empleados domésticos que trabajaron en la mansión que Kim Kardashian tiene en Hidden Hills han presentado una demanda en su contra.

La razón de esta acusación es que Kim no les pagó el salario acordado además de que descontaba el 10% para cubrir impuestos, no abonaba las horas extras que terminaban trabajando y no les permitía realizar pausas para comer a lo largo de la jornada laboral.

Uno de ellos, de 16 años, afirma que lo obligaron a trabajar más del máximo de 48 horas semanales permitidas por la ley para un empleado menor de edad, lo cual se considera un caso de violación de trabajo infantil, y otro sostiene que fue despedido en el acto cuando preguntó sobre horas extras, impuestos y descansos.

Kim Kardashian Sued by Staff for Unpaid Wages, Says Third-Party Vendor to Blame https://t.co/CTmSfuasIH — TMZ (@TMZ) May 25, 2021

Al respecto, los documentos judiciales presentados en Los Ángeles informan que muy pronto los empleados podrían emprender más acciones legales en contra de ella, pues según el representante legal de estos, existe una larga lista de quejas sobre las condiciones de trabajo en la casa de la multimillonaria.

“El robo de salario y otras infracciones en el lugar de trabajo son un problema generalizado en Los Ángeles. Estamos actualmente investigando otras posibles violaciones contra estos acusados”, citó Page Six de acuerdo a la demanda que logró obtener.

Por su parte, un representante de Kim aseguró que el personal detrás de la demanda no había sido contratado directamente por ella, sino a través de un tercero y que por ese hecho ella no se hará responsable de los acuerdos a los que hayan podido llegar entre ellos.

“Estos trabajadores fueron contratados y pagados a través de un proveedor externo contratado por Kim para brindar servicios continuos. Kim no es parte del acuerdo realizado entre el proveedor y sus trabajadores, por lo tanto, no es responsable de cómo el proveedor administra su negocio y de los acuerdos que ha hecho directamente con su personal”, declaró el representante.

Por último, también agregó que, aunque la exesposa de Kanye West se deslinda completamente de estas acusaciones, sí mantiene la esperanza de que esto se aclare de la mejor manera.

“Kim nunca ha pagado a un proveedor por sus servicios y espera que el problema entre estos trabajadores y el proveedor que los contrató se pueda resolver pronto de manera amistosa”, finaliza la declaración.