La posibilidad es real: Copa América 2020 se podría jugar en Estados Unidos

Nuevos reportes de la cadena NBC sitúan a Estados Unidos como una sede de emergencia de la Copa América 2020, en caso de que tampoco pueda disputarse en Argentina a raíz del COVID-19. Colombia quedó fuera de la ecuación debido al estallido social que se vive en dicho país. Mientras que las preocupaciones causadas por la pandemia obligan a pensar y planificar en tiempo récord la posibilidad de cambiar drásticamente de sede por el bienestar de todos los involucrados.

El evento está pautado para iniciar el próximo 12 de junio, en poco menos de tres semanas. No obstante, Argentina está en Fase 1 hasta el 1 de junio, lo cual significó que el fútbol profesional -y todos los deportes- fuesen postergados. La medida podría extenderse, evidentemente no depende de los entes vinculados al fútbol sino del gobierno nacional.

👀🇺🇸 Report: #CopaAmerica could be played in USA this summer, as concerns grow over holding tournament in Argentina. Latest details ⤵️ https://t.co/RWNqhDwdFq

Aunque Chile, Ecuador y Venezuela han ofrecido sus candidaturas alegando la posibilidad de albergar el evento sin mayores contratiempos, la opción de Estados Unidos está ganando fuerza, según Blu Radio y Diego Montalvan de Telemundo.

CONMEBOL está evaluando ciudades que no sean sede de la Copa Oro, pues CONCACAF no desea que los torneos choquen, lo cual es lógico y seguro para ambos intereses. Tiene sentido pensar en la posibilidad de darle la responsabilidad a Estados Unidos, nación que claramente está mucho más avanzada que el resto en cuando a los planes de vacunación se refiere. Probablemente el público asistiría a la mayoría de partidos.

Es ganar-ganar para todos, menos para Argentina y Colombia, claro está. No hay tiempo de sobra para planificar, y CONMEBOL seguramente no dudará en tomar la decisión si la situación pandémica en Argentina no mejora lo suficiente como para sostener el plan inicial.

#CopaAmérica in USA picking up momentum!

The crisis in Argentina due to the pandemic has been crazy, with health and soccer officials coming out and saying to either move or suspend the tournament. Conmebol has begun to take USA as a serious option.

