Por qué votaré por Dianne Morales y Maya Wiley 

En un mes, los votantes de esta ciudad tenemos la oportunidad de votar por un cambio significativo para nuestras comunidades. Por primera vez tenemos la oportunidad de votar por una mujer–y es mas, una mujer de color–como nuestra próxima alcalde. Estas elecciones nos proporcionan la oportunidad de votar por orden de preferencia, y yo estoy sumamente emocionada de votar por Dianne Morales como la opción número uno y Maya Wiley como opción número dos para alcalde de la Ciudad de Nueva York.

Estas dos mujeres progresistas se distinguen entre los demás candidatos por su compromiso con nuestra gente. El puesto de alcalde es de gran importancia, ya que es quien estará liderando a la ciudad en temas como educación, vivienda asequible, seguridad publica, y mas. Es bajo su responsabilidad que se determina los programas e iniciativas que serán financiados por la ciudad para los neoyorquinos. Yo me uno al respaldo de Se Hace Camino en Acción, que está apoyando a Morales y Wiley, porque ellas son las personas adecuadas para guiar la ciudad hacia un futuro de respeto y dignidad para todos.

Por demasiado tiempo nuestras comunidades han sufrido del desempleo, acceso a atención médica para todos, y por una falta de viviendas verdaderamente asequibles. En mi caso, llevo ya dos años con una carta de desalojo. Mi casero me ha tratado de desalojar, pero yo no tengo a ningún otro lado que ir. En mi vecindario de Bushwick en Brooklyn, las rentas son cada vez más caras. Yo he sido testigo de cómo mis vecinos y amigos van desapareciendo. Ya no pueden pagar las altas rentas y se ven obligados a mudar sus apartamentos.

Desafortunadamente, el acceso a una vivienda asequible es un problema al que los neoyorquinos nos enfrentamos todos los días. Necesitamos a un líder que ponga las necesidades de nuestra gente primero y realmente tengan un plan para ayudar a que tengamos los recursos y protecciones que nos merecemos.

Dianne Morales es una líder afrolatina que ha apoyado a nuestras comunidades por décadas. Ella entiende que necesitamos invertir los recursos públicos en un mejor futuro para todos, no en la criminalización de la gente negra y latina. Como alcalde ella reasignaría $3 mil millones del presupuesto enorme del NYPD y sacaría la policía de las escuelas, para invertir ese dinero en escuelas públicas y otros servicios para los jóvenes, en vivienda asequible, y en servicios para los inmigrantes. Ella apoya permitir que los inmigrantes indocumentados voten en las elecciones municipales e incluso hace unas semanas se arriesgó a ser arrestada al unirse a la lucha para un fondo de trabajadores excluidos. Marquemos a Dianne Morales número uno en la papeleta.

Maya Wiley también es una aliada de nuestra gente y por mucho tiempo ha estado trabajando para la justicia racial. Ella se ha comprometido a reducir el presupuesto de la policia porque el sistema policial actual criminaliza desproporcionadamente a las personas negras y de color en vez de mantenernos seguros. También se compromete a luchar por viviendas asequibles y buenos trabajos para los neoyorquinos. Marquemos a Maya Wiley número dos en la papeleta.

Estamos a un mes de las elecciones primarias—un momento crucial que va a determinar el futuro de los residentes de esta ciudad. Yo he votado en todas las elecciones de esta ciudad desde que yo me hice ciudadana en el año 1989 y este año no va a hacer la excepción. Y por eso yo me voy a esforzar por tocar puertas, hacer llamadas y hablar con mis vecinos para que participen y voten en estas elecciones.

Dianne Morales y Maya Wiley están listas con una visión que protege y ayuda a nuestras comunidades. El 22 de Junio, votemos por ellas y hagamos oír nuestras voces en estas críticas elecciones. El futuro de la ciudad de Nueva York está en nuestras manos.

Ana Cecilia Vasquez, es residente de Brooklyn y miembro de Se Hace Camino en Acción.