Messi vs Cristiano Ronaldo: quién tuvo la mejor temporada en un año complicado

Es inevitable comparar a Messi y a Cristiano Ronaldo. Siempre y cuando se haga desde el punto de vista anecdótico, el ejercicio es fantástico, sobretodo para comprender la grandeza de dos leyendas que siguen en la élite del fútbol a edades en las que la mayoría está en declive física y futbolísticamente hablando. Casualmente, ambos tuvieron temporadas muy difíciles, pero no dejaron de brillar. A continuación les contamos cómo les fue.

Messi jugó 51 partidos y marcó 39 goles, para un promedio de 0.76 goles por encuentro. Sumó 12 asistencias. En el balance general, influyó en un gol cada 89′ minutos. Es decir, generó un gol por partido. Ganó su octavo título al máximo goleador de La Liga. Observemos sus joyas.

Cristiano Ronaldo jugó 53 partidos y sumó 40 goles, más 5 asistencias. Influyó en un gol cada 100′, quedando por detrás del argentino en la creación de juego. Ganó su primer pichichi en la Serie A y reafirmó una vez más su institnto anotador. Goles de nueve puro. Efectividad en su máxima expresión.

Colectivamente hablando, ni Messi ni Cristiano Ronaldo tuvieron temporadas exitosas, ni para lo que están acostumbrados, ni para los equipos que defienden.

El Barcelona se fue de la Champions por la puerta de atrás, mientras que en La Liga tuvo la oportunidad de ponerse líder a tres jornadas del final, perdió el chance y quedó tercero. Messi ganó la Copa del Rey, el único torneo en el que el equipo demostró tener carácter.

La Juventus se descolgó rápidamente de la Serie A, viéndose en la necesidad de ganarse su boleto a Champions en la última jornada. En la máxima competencia de clubes en Europa fue eliminada por el Porto. CR7 se quedó con la Copa de Italia, competencia en la que la “Vecchia Signora” tuvo constancia, característica de la que adoleció en todo el año.

