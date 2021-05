Siete detenidos por tráfico de drogas sin disimulo en edificio de ancianos en Nueva York

Siete personas enfrentan varios cargos por tráfico de drogas luego de una investigación policial de dos meses en el hogar de ancianos “Rosa Parks Senior Complex” en Roosevelt, Long Island (NY).

La policía ejecutó una orden de registro el viernes en el complejo. “Recuperamos pipas de crack y cocaína, algunas píldoras que estaban allí y muchos empaques de drogas que incluyen balanzas grandes, cápsulas y bolsitas”, informó el Comisionado de policía del condado Nassau, Patrick Ryder.

Las siete personas arrestadas enfrentan varios cargos por posesión y tráfico de drogas. La policía agregó que todos los detenidos tenían amplios antecedentes penales.

Los detectives detallaron que las drogas se vendían en un apartamento a comerciantes locales que las revenderían en un parque cercano y a particulares.

Algunos residentes comentaron que había un flujo constante de personas que entraban y salían del apartamento. “Todo el tiempo, día y noche, escuchabas a la gente golpeando para entrar”, afrmó el inquilino Allen Zuckerman a News 12.

La policía dijo que incluso mientras los agentes estaban en el apartamento, varios supuestos clientes llamaron a la puerta para buscar drogas. “Lo que me sorprendió fue que en realidad caminaron entre policías uniformados en el estacionamiento justo por la puerta y entraron al apartamento para comprar más drogas”, comentó el comisionado Ryder. “Esto sucedió tres veces hasta que dejamos la puerta abierta para que pudieran ver que la policía estaba adentro”.

Las quejas de residentes de la ciudad Hempstead fue lo que llevó a la policía de Nassau a comenzar su investigación. “Personas mayores viven aquí. Necesitamos hacer todo lo posible para asegurarnos de que puedan sentirse a salvo durante su día”, dijo la ejecutiva del condado, Laura Curran, reportó CBS2.

