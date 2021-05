El Mago y su mejor acto: boricua Javier Báez protagonizó la jugada del año en las Grandes Ligas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Javier Báez, corriendo las bases, realizó la jugada del año en la MLB. El puertorriqueño despistó a todos su rivales y permitó que uno de sus compañeros pudiese anotar una carrera, en el triunfo de los Chicago Cubs sobre los Pittsburgh Pirates (5-3).

Con dos outs y hombre en segunda, “El Mago” dio un roletazo por tercera base. La jugada sería out el 99% de la veces, pero Báez decidió poner a prueba al primera base: detuvo su carrera y se regresó al home poco a poco.

Will Craig se distrajo en una persecución insólita, pues pudo acabar la historia tocando la base. Esto le dio tiempo al corredor que inició en segunda de irse al plato sin nada que perder. Recordemos que ya habían dos outs en la pizarra. Cuando Craig se percató, ya era demasiado tarde, el corredor llegó al home a salvo.

Luego Báez retomó su carrera a primera base, y un error no solo le permitió llegar a salvo, sino también alcanzar la segunda almohadilla. Ver para creer.

Báez: “Digamos que improvisé”

Javier Báez dijo que improvisó en la jugada que lo llevó a ser tendencia una vez más. “Soy bastante bueno en hacer out a los rivales, y no dejar que ellos me hagan out a mí“, comentó.

“Let’s say I improvise,” Javier Báez said after yet another highlight-reel play went viral on social media. “I’m pretty good at tagging and not letting people tag me.” — Patrick Mooney (@PJ_Mooney) May 27, 2021

Para que ocurra una jugada tan increíble, deben juntarse dos factores, el ingenio, la habilidad y la personalidad para pelear en una jugada que cualquiera daría por perdida de Báez, y la incapacidad defensiva de los jugadores de los Piratas, que fueron encantados por un actitud tan atípica como admirable.

Veamos nuevamente la acción, esta vez en otro ángulo. Para el recuerdo.