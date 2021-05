Fans de Adamari López creen que Toni Costa es culpable por la ruptura

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Adamari López se sinceró con Chiquibaby en Hoy Día en donde confirmó la noticia que a tempranas horas Mandy Fridmann diera en exclusiva a través de El Diario de Nueva York. Ahí, a través de la señal de Telemundo, dio declaraciones que han generado inquietudes entorno a la opinión que el público tiene de Toni Costa, y ahora lo señalan a él como posible culpable de la ruptura. Y es que hoy Adamari López dijo: “He decidido separarme de Toni”.

En la sección de mensajes de Instagram del programa se puede leer el siguiente comentario: “Bueno, más claro que el agua no puede ya estar, definitivamente por lo que dijo y por lo que lloro Ada hubo traición y seguramente departe de Toni, porque ella estuvo muy indiferente con él, como que el le hubiese hecho algo y seguramente sí, con tanta mujer que el se mantiene por lo de la Zumba, no me queda menor duda”.

A este comentario se unen otros como: “Probablemente él la irrespeto y no la valoró es lo que se entiende dice ella”, “Pienso lo mismo que tú. Ella se ve herida y pidió oraciones para ella y su niña. Qué fuerte cuando lo das todo y te lastiman. Y también veo que ella no es una persona de perdonar. Que dios le de la fuerza y claridad para seguir adelante. A veces tenemos que sacar de nuestro camino lo que nos impide caminar hacia delante”, “Hay hombres, porque no son todos, que les gusta vivir una vida de apariencia hasta con ellos mismos, de querer hacer ver que tienen un hogar feliz y de ser perfectos pero tienen a su mujer, esposa, novia o como le quieran llamar vacía, callada y aguantando. Y sin duda llega ese momento donde ya elija no quiere más porque todo ha muerto”.

De la declaración de Adamari López en Telemundo se desprenden las siguientes frases puntuales:

1. “He decidido separarme de Toni”.

2. “Es el momento de continuar nuestras vidas separados”.

3. “He decidido hacer esto porque es un tema difícil de conversar, y por el respeto que le tengo a Alaïa… Mi decisión ha sido una que he pensado, que he analizado”.

4. “Ha sido un tiempo ya viviendo este estilo de vida saludable en donde he aprendido a quererme, amarme, respetarme y a ser una prioridad“.

Aunque Adamari en algún momento Adamari López dice que se están dando un tiempo, para evaluar si es posible rescatar la relación, cuando afirma: “Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaïa he decidió re-evaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”. También dice: “Es el momento de continuar nuestras vidas separados”. Esto en algunos ha generado confusión y por esto creen que la ruptura es definitiva, mientras que Toni asegura con todas sus letras que están “temporalmente separados”.

Costa dice claramente en su comunicado: “Adamari y yo estamos temporalmente separados”, afirma el coreógrafo estrella de Univision. “Seguiremos trabajando de la mano de Dios para recuperar nuestra familia y tener un futuro juntos”.

¿Ante lo expuesto será que existirá para ellos un futuro juntos?

