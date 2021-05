Niurka Marcos dice que Luis Miguel ya dio el viejazo y que se ve gordo y feo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A sus 53 años, Niurka Marcos ha demostrado que es una mujer libre, que le gusta hacer tolpless en la playa y que opina de todo lo que le preguntan, siendo capaz de irse a la yugular con todo y contra todos, hasta con Luis Miguel.

Durante la conferencia que dio ayer en la Ciudad de México para promocionar las dos funciones que ofrecerá el sábado 29 de mayo en el Teatro de la ANDA, la cubana dijo que, a sus 51 años, Luis Miguel ya dio el viejazo.

Al cuestionarle si le gustaría tener un “affair” con “El Sol”, dijo que no.

“No es mi tipo, me encanta cómo canta, pero se me hace como un gordito con pene chiquito, como que un formato de hombre así, pero no sé porque no se lo he visto”, opinó la cubana, quien presumió lucir hermosa a sus 53 años.

“Me encanta cómo canta, pero yo no soy una de esas mujeres que me dejo deslumbrar (por el dinero), yo soy un ser humano que pienso que tu riqueza es tuya, no mía.

Insistió en que no es una mujer que se cuelgue de la fama ni del dinero de otra persona.

“Él (Luismi) no me pasa nada ni me hace latir nada, no me lo imagino de ninguna manera, aparte ahorita ya envejeció, la vejez no le sentó bien, se ve gordo y feo“.

Mira el video en el minuto 34:05

El sábado la artista ofrecerá su show en el Teatro de la ANDA, donde cantará, bailará y hará stand up.

Al preguntarle acerca del compromiso de Christian Nodal y Belinda, Niurka se espantó por el anillo que recibió la cantante, supuestamente con valor de $3 millones de dólares.

“Ay, a mí me duele el codo, la verdad no gastaría $3 millones de dólares en un anillo, pero si así quieren ellos cantar la historia, yo no la gastaría”.

“Si a mí me lo regalan (anillo), lo recibiría y después me divorcio para poder venderlo. ¡Tener $3 millones de dólares en el dedo! El dedo lo pierdo porque hasta me lo muerdo”.

POR: Paula Ruiz