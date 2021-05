Adamari López a Toni Costa: “Te amo cariño mío”. Qué pasó con ese amor, preguntan los fans

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Adamari López anunció ayer su separación con Toni Costa. El coreógrafo español también lo hizo a través de redes sociales. Es un hecho consumado: Toni y Adamari López ya no están juntos. Adamari es una mujer soltera. Toni Costa ya no vive junto a su hija Alaïa, ni junto a la mujer que tanto ha dicho amar, por casi más de diez años.

La puertorriqueña le brindó la exclusiva a Mandy Fridmann para El Diario de Nueva York y luego ratificó sus palabras a través de su cuenta de Instagram oficial y en el programa Hoy Día de Telemundo.

Sin embargo, todo lo anterior ha dejado al público, fan de la pareja, completamente desconcertado. A la fecha, Toni y Adamari nunca dieron indicios de estar teniendo problemas en su relación. Los mensajes de uno a otro siempre fueron de amor, cariño, comprensión. Ante los ojos del público eran una pareja modelo que se desvivía, en conjunto, por cuidar y educar a la pequeña Alaïa.

Adamari emprendió el reto de bajar de peso y tener una vida saludable. Toni la acompañó en este proceso. Juntos hicieron ejercicio delante del público Como familia, junto Alaïa, hicieron sesiones de Zumba y los fans pudieron unirse a ellos en la cuarentena. La pandemia no pareció minar su amor, ni su confianza.

Viajes a Puerto Rico, a playas paradisiacas. Viajes en pareja, en familia y con amigos los caracterizó hasta el último momento.

Toni y Adamari nunca dieron la imagen de tener problemas y tampoco parecía que Toni fuese una pareja indiferente a la puertorriqueña y sus necesidades, al contrario. Hace unos días le lanzó un piropo público destacando lo guapa que estaba, ahora que presentaba una nueva imagen, más delgada y estilizada.

Toni siempre salió en su defensa ante los comentarios desagradables que Ada recibió en el pasado, cuando aún era conductora del extinto programa “Un Nuevo Día”, en donde a través de mensajes hirientes solían humillarla por su peso, apariencia y vestimenta. Toni siempre encaró a los acosadores cibernéticos que ofendieron tanto a su pareja como a su hija Alaïa, quien en su momento también fue criticada, por x ó y razón.

Hasta hace unos meses Adamari le dejó un amoroso mensaje a Toni Costa para el día de San Valentín en el que le decía lo siguiente: “Te amo cariño mío! Que sigamos siendo cómplices, amigos, amantes, que bailemos juntos toda la vida, que las risas , la alegría, el respeto y el amor sean siempre nuestros aliados. Happy Valentine’s Day @toni #amor #teamotoni #happyvalentinesday #9añosjuntos #adaytoni #loscostalopez #eltiempodediosesperfecto”.

¿Qué pasó con tanto amor?, eso quieren saber los fans.

Ante la separación lo dicho por ambos ha generado mucha controversia.

Por una parte Adamari habla de que ambos han decidido seguir por separado, pero también asegura que están yendo a terapia de pareja para intentar salvar su relación y la familia que tienen. Y así también habla de que en este tiempo en el que ha emprendido un nuevo estilo de vida que la ha llevado a cuidarse e incluso valorarse.

Así algunas de las declaraciones de Adamari López:

1. “He decidido separarme de Toni”.

2. “Es el momento de continuar nuestras vidas separados”.

3. “He decidido hacer esto porque es un tema difícil de conversar, y por el respeto que le tengo a Alaïa… Mi decisión ha sido una que he pensado, que he analizado”.

4. “Ha sido un tiempo ya viviendo este estilo de vida saludable en donde he aprendido a quererme, amarme, respetarme y a ser una prioridad“.

Mientras que Toni es más positivo en su declaración, demuestra más esperanza y hace hincapié en que están “temporalmente separados”. En ningún momento dice que vayan a continuar sus vidas separados. ¿Qué ha pasado?, pregunta el público. ¿Qué es lo que está pasando?, quieren saber los fans.

De momento nadie tiene una respuesta concreta al respecto. Sólo ellos saben qué es lo que pudo haber sucedido. Algunos fans creen que Toni engañó a Adamari, al menos dicen intuir esto al escucharla hablar en “Hoy Día”. Ada incluso dijo que hacía esto por respeto a su hija: “He decidido hacer esto porque es un tema difícil de conversar, y por el respeto que le tengo a Alaïa”. ¿Qué quiso decir con eso?, es la pregunta que muchos se han hecho.

Nuestros lectores, a través del Facebook del Diario de Nueva York han expresado su opinión y dicen que Adamari aún no ha superado a Luis Fonsi, creen que él puede ser la razón por la cual su relación con Toni no funcionó, porque Adamari López no ha logrado superar lo que fue su matrimonio con el intérprete de “Despacito”.

Para el cierre de esta nota, lo único concreto es que hoy por hoy Adamari López y Toni Costa ya no están juntos.

