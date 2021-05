Alerta: turista desapareció frente a restaurante McDonald’s en Times Square, Nueva York

Los departamento de policía de Falmouth (Maine) y Nueva York están trabajando juntos en la búsqueda de una joven de ese estado vista por última vez frente a un restaurante McDonald’s en Times Square, la meca turística de NYC.

Christine Hammontree, de 29 años, fue captada por última vez en cámaras de vigilancia subiendo a un automóvil con personas no identificadas en las primeras horas del lunes 24 de mayo, en 42nd St. Había estado visitando la ciudad de Nueva York durante el fin de semana, según un amigo no identificado que vive en Brooklyn.

Los padres de Hammontree en Maine reportaron su desaparición el martes 25 de mayo. Al momento la turista vestía una camiseta azul, jeans recortados y sandalias, y llevaba una mochila naranja y gafas de sol negras marca Rayban.

La mujer desaparecida mide 5 pies y 9 pulgadas de alto, tiene cabello castaño y ojos marrones. Su cuenta de Instagram muestra que ha sido una viajera del mundo, con fotos publicadas desde varias latitudes.

Cuando Pix11 se comunicó con su madre Judy Hammontree en Falmouth, sólo dijo: “No se nos permite decir nada que pueda dañar la investigación”. El teniente Jeff Pardue está manejando las consultas de los medios en la policía de esa ciudad, pero tampoco ha emitido comentarios.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Have you seen Christine Hammontree?

She was last seen in front of 1515 Broadway in Manhattan on May 24th at 2:10 am. She was last seen wearing a light blue shirt, shorts, black flip flops and an orange backpack. If you have any information contact @NYPDTips.

☎️ 800-577-TIPS. pic.twitter.com/67Lovq7hWc

— NYPD NEWS (@NYPDnews) May 27, 2021