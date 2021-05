Madre e hija latinas ayudan a combatir el hambre en Nueva York

Magda Meléndez y su hija Liz Cantillo están trabajando juntas para ayudar a la ciudad a alimentar a las personas mayores necesitadas, una situación que ha empeorado con el desempleo y el aislamiento generados por la pandemia del coronavirus, una de las peores crisis económicas en la historia de NYC.

Madre e hija son gerentes de la organización sin fines de lucro “Citymeals on Wheels” en El Bronx, el condado tradicionalmente más pobre de la ciudad. Trabajan casi todos los días a la semana, a cargo del almacén en Drake Street, su eje central, donde se empacan y distribuyen 5,000 comidas cada semana.

Hay una razón por la que trabajan tan bien juntas ayudando a otros: vienen de una familia muy unida, del vecindario Crotona de El Bronx. “Son un dúo dinámico. Consiguen que se hagan las cosas. Realmente trabajan en sincronía”, comentó a Pix11 Ottis Lewis, uno de los trabajadores de su equipo.

Meléndez ha laborado allí durante 23 años. Cantillo dice que prácticamente creció en el almacén viendo a su madre ayudar a los demás. Su madre es su mejor amiga y ahora se ha convertido en su mentora y heroína.

“Ha sido genial para nuestra amistad. Ella solía decirme qué hacer todo el tiempo. Ahora ella escucha, ahora somos compañeras de trabajo y jefes y manejamos este almacén y lo hacemos juntas”, resumió Cantillo.

Ambos administran equipos de decenas de trabajadores, juntando miles de cajas de comida para personas mayores en toda la ciudad. “Ha sido increíble trabajar con mi hija, tenerla a mi lado, aprender unos de otros, tener nuestra relación y ver la mujer en la que se había convertido”, afirmó Meléndez.

La orgullosa madre dice que se siente bien saber que su hija está siguiendo sus pasos. Además, los esposos de ambas también trabajan en el almacén.

Durante la pandemia, “CityMeals on Wheels” ha proporcionado más de 3 millones de comidas a los neoyorquinos de edad avanzada. Si desea donar, trabajar con ellos o ser voluntario, visite su portal.

Thanks to @monicamoralestv and @PIX11News for spotlighting Citymeals’ dynamic duo, Magda Melendez and Liz Cantillo, who manage our Emergency Meal Distribution Center in the Bronx. https://t.co/V7sk9IX7ah

— Citymeals on Wheels (@Citymeals) May 27, 2021