NYPD busca a inmigrante por abuso de niñas en apartamento en Queens

Dwayne Gordon está siendo buscado por NYPD como presunto abusador sexual de al menos tres niñas en su hogar en Queens y la policía teme que pueda haber más víctimas.

Gordon, de 41 años, presuntamente drogó y violó a unas amigas de su hija adolescente en Queens, en un lapso de siete meses. Aparentemente atacó a las niñas en diferentes ocasiones, durante fiestas de pijamas en su casa de Springfield Gardens, entre octubre de 2020 y este mes, según NYPD.

Una víctima afirma que Gordon le dio pastillas blancas que la dejaron incapacitada, dijeron fuentes policiales. Al momento se desconoce su paradero.

La policía publicó esta madrugada fotografías del sospechoso. Describieron que habla con acento jamaicano, mide aproximadamente 5 pies y 10 pulgadas de alto, pesa alrededor de 180 libras, y tiene ojos marrones y cabello negro corto, reportó CBS News.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

WANTED for A Rape Pattern: Between October 2020 and May 2021 Gordon Dwayne raped three 13 year old females on several occasions at his Residence In the Springfield Gardens section of Queens @NYPD105Pct @NYPDSVU call @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500 pic.twitter.com/4BWNxdJiSm

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) May 28, 2021