Ante su separación con Toni Costa, qué quiso decir Adamari López con: “Por el respeto que le tengo a Alaïa” 

Adamari López y Toni Costa están separados. Tanto la puertorriqueña como el coreógrafo español confirmaron la noticia que lanzó Mandy Fridmann en exclusiva para El Diario de Nueva York. A través de sus redes sociales ambos se sinceraron con su público. Adamari a través de un video, Toni por medio de un comunicado escrito.

En medio de todo ese suceso hay muchas opiniones encontradas por parte de los fans de la pareja y lectores del Diario de Nueva York. En un principio nuestros lectores comentaron en Facebook con tristeza la separación de Toni y Adamari. Otros aseguraron que lo veían venir, destacando que Ada no dejaba de hablar de Luis Fonsi, exponiendo que por esta razón su relación con Toni no funcionó.

Después empezaron a analizar las declaraciones que López, hubo muchas frases que sorprendieron a los fans, a tal punto que muchos aseveraron que el culpable de la ruptura era Toni Costa. Nuestros lectores destacaron esta frase en concreto: “Ha sido un tiempo ya viviendo este estilo de vida saludable en donde he aprendido a quererme, amarme, respetarme y a ser una prioridad”. Asumieron que con esto ella daba a entender que en su relación de pareja llegó a no sentirse, tal vez, respetada o una prioridad. ¿Muchos aún no lo tienen claro?

Pero Adamari también dijo: “He decidido hacer esto precisamente porque… es un tema difícil de conversar, y por el respeto que le tengo a Alaïa y a esa relación de padres que nos va a unir por siempre… pues yo prefiero y quiero que ustedes que son mi familia de Hoy Día sepan que mi decisión ha sido una que he pensado, he analizado y dentro de este enfoque de cuidarme y valorarme, he encontrado la importancia de poner en primer lugar el bienestar de mi familia”. Esta declaración la realizó conversando con Chiquibaby en Hoy Día.

La frase: “He decidido hacer esto precisamente… por el respeto que le tengo a Alaïa”, es algo que muchos no logran entender. Por eso la duda recae, para algunos, en Toni. ¿Qué hizo él para que todo esto terminará así? Parte del público, fan de la puertorriqueña, lo señalan como culpable, pero culpable de qué. En concreto nadie sabe nada.

Pero, aún cuando muchas dudas y dedos señalan a Toni Costa como posible culpable, de algo que no se ha dicho concretamente como cierto, hay muchos otros que creen y confían en la estrella de Univision, fans del español han salido a defenderlo en Instagram compartiendo lo siguiente: “Pides oraciones para ti y tu hija, ah, y -a- Tony que se lo coma el tigre. Nunca conseguirás un hombre como Tony Costa: noble, buen padre, buen esposo, responsable en todo y que te ha apoyado en todo. Lo que pasa es que tú nunca lo amaste. Qué triste, lo siento por la niña”.

