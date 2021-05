Otra joven murió al resbalar de un edificio en Nueva York; 2do caso en menos de una semana

Tyler Marie Thorp murió ayer al caer desde una escalera de incendios en Midtown East (Manhattan), mientras intentaba llegar al techo de un edificio de apartamentos de cinco pisos.

El trágico accidente marcó la segunda caída fatal al vacío en Manhattan que involucró a una mujer joven en menos de una semana.

Thorp, residente de El Bronx de 26 años, estaba visitando a un amigo en Kips Bay cuando decidieron subir al techo del edificio 237 E. 28th St. poco antes de la 1 a.m. del viernes, dijo la policía.

La joven aparentemente cayó de la escalera de incendios del 5to piso a un patio detrás del edificio, donde la policía la halló inconsciente después de una llamada al 911. Los paramédicos la declararon muerta en el lugar. Una autopsia estaba pendiente, pero no se sospecha criminalidad, según NYPD, reportó New York Post.

Apenas seis días antes, la madrugada del sábado, Cameron Perrelli (24), murió cuando cayó por un conducto de aire entre dos edificios de apartamentos en East Village.

Perrelli estaba de fiesta con unas 20 personas en el techo del edificio 200 Avenue A cuando intentó trepar al techo hasta 202 Avenue A y perdió el equilibrio, dijo un testigo. La joven vivía en otra zona del East Village y había estado bebiendo en la fiesta, que se realizó para celebrar el cumpleaños de un amigo, según fuentes policiales.

Woman, 26, is second to fatally plunge from NYC building in a week. https://t.co/EekBcKYhnx

— A~ (@RES911CUE) May 29, 2021