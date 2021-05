Prueba de ADN acusa a taxista de violar a pasajera 25 años después, estableciendo récord histórico en Nueva York

Danny Stewart, un taxista de Nueva York que presuntamente violó a una pasajera en 1996, fue acusado 25 años después, anunciaron ayer los fiscales.

Stewart, ahora de 58 años, supuestamente recogió a la víctima al salir del trabajo en Jamaica (Queens) el 15 de septiembre de 1996 y luego blandió lo que parecía ser un arma y procedió a violarla, dijo la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz.

“La justicia no siempre es inmediata, pero el sufrimiento de una víctima merece un cierre”, dijo la fiscal. Y agregó que su oficina finalmente resolvió el crimen utilizando tecnología de ADN “que anteriormente no estaba disponible”.

La víctima fue al hospital y la prueba de asalto sexual quedó registrada. Pero no fue sino hasta el año 2000 cuando se lanzó el sistema de banco de datos de ADN criminal del estado de Nueva York, recordó NBC News.

El ADN de Stewart finalmente se registró en el otoño de 2020 en el sistema de banco criminal de datos del estado de Nueva York y así pudo ser acusado inicialmente por un gran jurado.

La larga espera para la víctima, que entonces tenía 23 años, hace que éste sea el caso de agresión sexual más antiguo que ha dado lugar a cargos en la historia de Queens, dijo la oficina de Katz.

Stewart, quien vive en Manhattan, fue procesado el jueves en la Corte Suprema de Queens y enfrenta hasta 25 años tras las rejas si es declarado culpable. No está claro si sigue siendo taxista.

La próxima cita en la corte es el 15 de junio. Su abogado no ha emitido comentarios, acotó New York Post.

