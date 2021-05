Click to share on Flipboard (Opens in new window)

¿Adamari López y Toni Costa separados pero juntos de viaje?… La respuesta a esta pregunta es tan ambigua como el anuncio de la separación en donde ella fue determinante y él aseguró que estaban trabajando para recuperar la familia.

Así te aclaramos lo que está pasando este fin de semana: de viaje sí, pero juntos no, ni siquiera en la misma ciudad, ni en el mismo país. Aunque Toni utilizó la frase: “No hay cómo disfrutar de la familia”, en su estadía en Puerto Rico, país natal de Adamari, lo cierto es que ‘la familia’ son amigos, pero no su, por ahora ex, ni su pequeña hija.

Es que ellas también están de viaje, pero en Utha, ha donde fueron para estar presente en la boda del hijo de su mejor amiga, Cinthya, y además Alaïa era una de las niñas que caminaba con los novios al altar.

Con la canción de Soraya ‘Qué Bonito’, cuya letra habla de lo importante que es estar rodeado de personas que te hacen bien, Adamari compartió en su Instastory algunas fotos de la aventura que consistió no solo participar de la boda, sino que también hicieron diferentes excursiones en la maravillosa naturaleza del lugar.

Mientras casi en la otra punta, en Puerto Rico, Toni jugó al golf con sus amigos y recorrió con nostalgia lugares que lo llevaron a momento felices, muy lejos de los que ahora está viviendo: el negarse a asumir la decisión de Adamari de la separación.

¿Por qué decimos esto? Porque Adamari fue determinante y confirmó que la separación no solo es un hecho, sino que parte de su nueva etapa de vida, donde busca estar más sana y pensar en ella y en lo que es su prioridad: su hija. Dejando entender que estar, por lo menos en este momento con Toni, no formaría parte de este nuevo estilo para ella.

Es más, a la hora de pedir oraciones y bendiciones para su familia, dejó bien en claro que es de dos miembros: Alaïa y ella, no nombrando en ningún momento al padre de la pequeña de 6 años.

En cambio, Toni habla de una ‘separación momentánea’ y, en el único comunicado que dio al respecto, por lo menos hasta este momento, dijo que están trabajando arduamente para recuperar la familia.

¿Qué hizo Toni? Además de jugar al golf, como te contamos, visitó la iglesia donde bautizaron a Alaïa, y hasta compartió fotos del viaje de Adamari y Alaïa, pero solo en las que se ve a la pequeña, en ninguna encontramos a la presentadora de ‘Hoy Día’.

Recordemos que el jueves pasado, en exclusiva Adamari nos confirmaba la separación con estas palabras:

“En efecto, he tomado la determinación de separarme de Toni y reevaluar nuestra relación. Sé que es difícil de asimilar, pero de la mano de Dios lo que sea para bien prevalecerá. Ahora lo más importante es seguir enfocada en mi salud y en el bienestar de mi princesa Alaïa. Solo me queda pedirles sus oraciones y el mismo cariño que siempre me han brindado”.

Mientras que, horas más tarde, Toni decía lo siguiente en redes sociales sobre la separación:

“Saben que siempre los he hecho parte de mi vida, no solamente he compartido con ustedes mi día a día, sino también los momentos importantes que han marcado mi vida familiar y profesional. Por lo tanto, es imprescindible para mí el poder seguir contando con su comprensión y apoyo en esta oportunidad. Con todo el cariño, respeto y agradecimiento que les tengo, les comunico que Adamari y yo estamos temporalmente separados.

Han sido 10 años de relación donde hemos vivido momentos increíbles e inolvidables en pareja y en los cuales la unión y el amor nos llevaron a lograr lo que más deseábamos, ser padres. Alaïa es un ser de luz fruto de nuestro amor y merece ahora y siempre tener amor, felicidad y estabilidad.

Seguiremos trabajando de la mano de Dios para recuperar nuestra familia y tener un futuro juntos… Estás son las únicas declaraciones que daré y agradezco el respeto que puedan brindarme en estos momentos por el bien de los dos y de nuestra hija. Agradezco siempre sus oraciones y cariño incondicional. Gracias por tanto, los quiero. Toni”.