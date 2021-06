Carlo Ancelotti está en la lista de posibles técnicos del Real Madrid

Este lunes, el periodista Anton Meana informó para El Larguero que el Real Madrid comenzó a negociar un posible regreso de Carlo Ancelotti al club. “Carletto” estuvo al frente del conjunto merengue de 2013 a 2015, y se le recuerda por haber sido el entrenador que lideró al equipo a ganar su décima UEFA Champions League, el título que más se le resistió a los blancos en la historia.

Según el reporte, los contactos entre Ancelotti y el Real Madrid iniciaron cuatro días atrás, y el entorno considera que es una oferta perfecta para el entrenador italiano, quien logró la décima posición con el Everton en la Premier League, quedándose a seis puntos de los puestos europeos.

Carlo Ancelotti firmó con el Everton en diciembre de 2019, llegando a un acuerdo por cuatro años y medio. Durante su estancia en Madrid tuvo el % de victorias más alto en su carrera: 119 partidos dirigidos, 89 partidos ganados, 14 partidos empatados y 16 partidos perdidos (78.71% de victorias).

El Everton ya comenzó a buscar un potencial reemplazo en caso de que el italiano tome la decisión de marcharse, por lo que las probabilidades son muy reales.

