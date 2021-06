Naomi Osaka, tenista número 2 del mundo, se retiró de Roland Garros tras confesar varias etapas de depresión

Naomi Osaka sorprendió al mundo con una carta en la que decide dar un paso al costado y retirarse de Roland Garros, segundo grand slam de la temporada, tras confesar episodios de depresión que la llevaron a evitar el contacto directo con la prensa.

“Esta no es la situación que imaginé cuando me manifesté hace algunos días. Creo que lo mejor para el torneo, para los otros jugadores y para bienestar, es que me retire, así todos pueden enfocarse en el tenia que se está desarrollando en París“, escribio la japonesa.

Líneas más abajo, Osaka se extiende en su explicación, señalando que a partir del US Open de 2018 empezó a experimentar largos períodos de depresión que no fueron fáciles de sobrellevar. Se disculpó con los periodistas y explicó que vive grandes momentos de ansiedad a la hora de hablar en público. Añade que estando en París empezó a sentirse vulnerable y ansiosa, por lo que decidió saltarse las conferencias de prensa.

“Me tomaré un tiempo lejos de las canchas. Pero cuando sea el momento correcto, quiero trabajar con el circuito para discutir formas de hacer todo mejor para los jugadores, la prensa y los fanáticos“, concluyó.

Justo antes de comenzar el torneo, la japonesa, ubicada en el segundo lugar del top mundial, señaló que no llevaría a cabo ninguna rueda de prensa durante el torneo. “Usualmente nos sentamos y nos preguntan cosas que ya han preguntado en el pasado, o preguntas que no hacen dudar de nosotros mismos, no me someteré a personas que dudan de mí“, escribió.

Posteriormente, para concluir su misiva, Osaka dio a entender que no iba en contra de los periodistas, pero sí lanzó un dardo a los organizadores de los torneos: “Si creen que pueden seguir diciendo ‘atiende a la prensa o serás multada’, y continuar ignorando la salud mental de los atletas que son el centro de todo esto, solo me reiré“. Añadió que esperaba que el dinero obtenido por las multas fuese donado a una fundación que apoye la causa de la salud mental.

Tras saltarse la conferencia de prensa luego de su triunfo en la primera ronda, efectivamente Naomi Osaka fue multada con $15,000 por “boicotear entrevistas”. Y se empezó a plantear la posibilidad de suspenderla.

