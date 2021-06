Monitores nacionales advierten que 3 poderosos huracanes golpearán a Estados Unidos

La temporada de huracanes ya inició formalmente y Centros Nacional de Huracanes y el Centro de Huracanes del Pacífico Central adelantaron que tres grandes tormentas de ese tipo impactarán a los Estados Unidos.

En total se espera que haya 14 tormentas, las cuales ya fueron nombradas, además de siete huracanes, de los cuales tres serán considerados de alto impacto.

“Hoy marca el primer día de la temporada de huracanes del Atlántico de 2021”, indicaron los expertos.

Adelantaron que la tormenta tropical Ana, ya se formó en mayo y la siguiente que se forme fue nombrada Bill.

Las tormentas fueron nombradas como sigue: Ana, Bill, Claudette, Danny, Elsa, Fred, Grace, Henri, Ida, Julian, Kate, Larry, Mindy, Nicholas, Odette, Peter, Rose, Sam, Teresa, Victor y Wanda.

Today marks the first day of the 2021 Atlantic Hurricane Season. The updated seasonal averages are 14 named storms, 7 hurricanes, and 3 major hurricanes.

One tropical storm, #Ana, already formed in May. The next named storm this season will be Bill.https://t.co/S4HLM9mqE2 pic.twitter.com/1uUkZXv601

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 1, 2021