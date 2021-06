La Ciudad de Nueva York lanza programa piloto para vacunar a niños dentro de las escuelas públicas

La palabra clave para los padres a la hora de tomar la decisión de vacunar a sus hijos es “confianza”. Y para tratar que cada vez más familias confíen en que la inyección será segura, efectiva y que hasta puede salvarle la vida a los jovencitos, la Ciudad tiene ahora un nuevo plan: llevar el proceso de inmunización de los niños a sus propias escuelas.

El alcalde Bill de Blasio anunció este miércoles el lanzamiento de un nuevo plan piloto que comenzará el próximo viernes en cuatro escuelas públicas en El Bronx, que consistirá en aplicar las dosis en los mismos planteles a los que acuden los niños que son elegibles para ser inyectados contra el COVID-19.

“Esto es algo que abrirá un mundo de posibilidades para una mayor vacunación, y para ello estamos trabajando en conjunto con el Departamento de Salud, el Departamento de Educación, la UFT (sindicato de maestros) y el objetivo es convertir a las escuelas en lugares donde los niños también se puedan vacunar”, explicó el Alcalde.

Los vecindarios que participarán en el plan son algunos de los que han sido golpeados más fuerte por la pandemia, y dependiendo de los resultados que se obtengan en El Bronx, el programa piloto se extenderá en las próximas semanas a los cinco condados. El objetivo es tratar de llegar al mayor número posible de estudiantes, tomando en cuenta que solo queda menos de un mes antes del final del año escolar el 25 de junio.

El presidente del Comité de Salud del Concejo Municipal Mark Levine expresó que la gran importancia de esta nueva iniciativa, “es que se está llevando la vacunación a la gente, ya que muchos están muy ocupados con el trabajo, obligaciones familiares y no tienen tiempo de planear el ir a un centro de vacunación después de la escuela para llevar a sus hijos. Y por ello, si en vez la tienen allí mismo en el edificio escolar, la situación cambia por completo”.

Además, resaltó el concejal, “las escuelas son un excelente lugar para hacer esto porque allí ya se tienen los récords de las edades de los niños, se pueden obtener fácil los consentimientos familiares y se tiene una relación y confianza con los padres”.

Y para enfocarse precisamente en los menores de 12 a 15 años, serán escuelas intermedias a donde se llevarán los centros móviles de vacunación, ya que los otros adolescentes de 16 y 17 años en las escuelas secundarias ya eran elegibles para vacunarse desde hace varias semanas.

“Ahora tenemos a cientos de miles de jovencitos que se pueden vacunar, algo que no podían hacer un mes atrás, y por eso redoblaremos los esfuerzos para enfocarnos en vacunar a estos menores y en atraer a sus padres para que decidan hacerlo”, dijo el Alcalde.

La cifra actual de vacunados entre los 12 a los 15 años era hasta el miércoles de 118,000, lo que representa el 23% de todos los menores de esas edades que ya son elegibles para recibir la inyección.

De Blasio recalcó como un dato muy “interesante” que en la actualidad la ciudad de Nueva York va al frente en todo el país, como el lugar dónde más personas jóvenes se han inmunizado, ya que a nivel nacional la cifra promedio es del 22%. “Desde el momento que hicimos el anuncio de que ya se podían vacunar, hemos visto un gran aumento en el interés de ponerle la dosis a los hijos”.

El vice comisionado de Salud de la Ciudad, el Dr. Daniel Stephens, reconoció que todavía hay mucho terreno que ganar en este segmento de la población que fue el último en ser autorizado para recibir las vacunas, porque existen muchas dudas entre los padres, y a ellos les envió un mensaje directo: “Sabemos que ésta es una decisión importante, y por eso les queremos asegurar que la vacuna de Pfizer para jovencitos es segura, efectiva y salva vidas. Y otro lado positivo es que tras vacunarse, los niños pueden volver a ser niños otra vez…ir a campamentos de verano, jugar con amigos y visitar a los abuelos de una manera segura”.

El pediatra indicó que para aclarar más las dudas, el Departamento de Salud está realizando entre el 1 de junio al 7, la ‘Semana de la Vacunación de Jóvenes’, en cuadras de los vecindarios para dar más información, responder preguntas y con actividades educativas familiares para dar a conocer más sobre la inmunización. También habrá comida y música, así como se entregarán materiales de diferentes agencias municipales y grupos comunitarios. Para más información sobre todas estas actividades visita: nyc.gov/nycmobilevx

La Ciudad de Nueva York había logrado administrar hasta este miércoles por lo menos 8,340,355 de dosis de vacunas contra el coronavirus, pero la meta es alcanzar los 5 millones de neoyorquinos ‘full’ vacunados para julio.

Y con ese mismo objetivo de incentivar a que más familias con hijos se vacunen y puedan disfrutar mejor de todas las opciones que estarán disponibles para el deleite familiar este verano, porque como dijo De Blasio “vacunación es igual a libertad”, el Alcalde anunció la apertura de otro atractivo lugar como centro de inmunización.

“Ahora estamos abriendo este nuevo sitio en el Acuario de Nueva York en Coney Island, con la idea de incentivar a que los padres se entusiasmen y traigan a sus hijos para inmunizarse en este lugar”, dijo el mandatario, agregando que para los niños de 12 a 15 años “estarán disponibles dosis de la vacuna de Pfizer, y la pueden recibir solo yendo al lugar sin previo aviso o haciendo una cita”.

We’re now hosting a NYC COVID-19 vaccination site! Vaccinations will be available Mon-Fri, 10am to 5pm in the parking lot via Surf Ave.

If you’re vaccinated at the aquarium, you’ll get a complimentary ticket for a future visit! More info at https://t.co/0ZeEzO72wh pic.twitter.com/qSAqRzbejp

— New York Aquarium (@nyaquarium) June 2, 2021