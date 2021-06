Rescataron un cadáver con monedas del East River en Queens; piden ayuda para identificarlo

La policía de Nueva York está pidiendo ayuda del público para identificar el cuerpo de un hombre que fue sacado del East River frente a Queens.

Según las autoridades, poco después de las 8 a.m. del 26 de mayo la policía respondió a una llamada al 911 sobre un cuerpo avistado flotando en las aguas del East River, justo al lado de Hunters Point. El cadáver masculino fue recuperado y llevado a tierra.

El cuerpo ha sido descrito como un hombre blanco, vestido con una camisa marrón manga larga, pantalones de camuflaje y zapatillas negras. Muestra una pequeña cicatriz cerca del tobillo derecho y no tiene tatuajes.

El hombre estaba en posesión de dos monedas de 50 centavos y otra muy peculiar que dice las palabras “Freedom” y “Growth” en un lado y tiene un diseño de mariposa en el otro. Ésta última es una de las medallas “de sobriedad” que entregan los grupos de Alcohólicos Anónimos (AA).

La medicatura forense de la ciudad de Nueva York busca determinar la causa y tiempo de la muerte y NYPD investiga las circunstancias del incidente.

No ha sido identificado. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

