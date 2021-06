Adamari López envía este mensaje: “Todo lo que hagan hoy, háganlo con el corazón”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A través de la cuenta de Instagram de Hoy Día, Adamari López compartió el siguiente mensaje para sus seguidores: “Todo lo que hagan hoy, háganlo con el corazón”. Estas palabras fueron bien recibidas por algunos de los followers del programa en dicha cuenta. Acompañó sus palabras con el look que llevó hoy al programa de Telemundo. Sin embargo, en este post, hubo de todo. Desde insultos, feos comentarios hasta rechazo hacía Adamari.

Hubo quienes incluso señalaron que el vestuario que lució hoy no era propio para una mujer de 50 años de edad. Le pidieron que vistiera prendas más acordes a su edad y a su nuevo cuerpo, ya que ahora luce más delgada.

Esta imagen, por otra parte, no fue exclusiva para la cuenta de Instagram de Hoy Día, también la usó para cuenta personal de Instagram en donde dejó las siguientes palabras: “Feliz jueves mi gente linda… les envío besos repletos de cariño y les deseo cosas buenas”. Varias celebridades reaccionaron a su mensaje con palabras como: “Bella 😍😍😍😍😍 you look better than ever”, esto fue lo que le dijo Chiquis Rivera.

Muchos concuerdan también que Adamari luce cada vez más joven, que su edad podrá ser 50 años, pero que ella luce mucho más joven. Pero en medio de tantas palabras y mensajes bonitos se colaron también preguntas que siguen sin responder: “Porqué dejaste a Toni”, le preguntó una fan. Además de esta consulta han surgido otras: “Es verdad que te operaste para lucir así”. Este tipo de cuestionamientos tampoco han sido atendidos por la puertorriqueña.

