Jennifer Lopez recuerda el momento en que su vida cambió para siempre: On The 6

Aún estando en el ojo del huracán por su vida privada, Jennifer Lopez recordó uno de los momentos más importantes de su vida y que le cambió la misma para siempre: el lanzamiento de su disco On The 6 en el año 1999. La diva dejó a un lado la disyuntiva en la que pudiese encontrarse su corazón, ahora que parece andar de amores con su ex Ben Affleck y después de la separación de quien fuese hasta hace muy poco su prometido, Alex Rodríguez, para celebrar el primer y más importantes de sus logros.

¡El 1 de junio es siempre un día feliz para mí! Fue el día en que lancé mi álbum debut On The 6. Cambió mi vida para siempre … me llevó alrededor del mundo y me presentó al mundo de la música y a todos ustedes ¡Gracias por estar conmigo hasta el día de hoy! ! ¡¡¡¡Los quiero mucho!!!! Déjenme saber cuál canción es su favorita del álbum”, publicó en su cuenta de Instagram Jennifer Lopez.

On The 6 fue el disco con el que JLo se dio a conocer a nivel musical en 1999. De inmediato, todos se cautivaron por el estilo de “La Diva del Bronx” y al poco tiempo ya estaba en el tope de las listas Billboard y ahí se mantuvo por 5 meses. Uno de los grandes éxitos del álbum fue “Waiting For Tonight”, tema que aún suena en emisoras de radios y hasta en clubes nocturnos. El nombre del disco se debe a la línea 6 del metro de Nueva York, el tramo que hacía Jennifer Lopez era El Bronx – Manhattan, lugar donde trabajaba para ese entonces.

No hay duda que en estos 22 años mucha tela se ha cortado en la carrera musical de la ex de Alex Rodriguez desde entonces, pero aún lo recuerda con mucho cariño y dándole el lugar que merece dentro de su trayectoria musical.

En cuanto al corazón, la compañía de su también ex Ben Affleck parece estarla haciendo muy feliz y que aún la disfruta mucho. Ya no se esconden de la prensa y hasta muestras de cariño se han dado delante de los paparazzi.

Por su parte, ARod sigue lanzando indirectas en Instagram tratando de encontrar serenidad, además de estar retomando su vida social de soltero. Hace pocas noches fue visto rodeado de bellas mujeres en especial de una rubia. Habrá que ver si el exjugador de los NY Yankees también da señales de estarse dando otra oportunidad en temas del corazón.