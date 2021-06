Marcelo Martins: el héroe boliviano que persigue a Luis Suárez y Lionel Messi

Marcelo Moreno Martins es ese clásico delantero que da la impresión de ser eterno por su vigencia a lo largo de los años. El goleador de la selección de Bolivia dijo presente con un doblete para darle vida a su nación en las Eliminatorias Mundialistas rumbo a Qatar 2022. “El Matador” llegó a 17 goles en las eliminatorias, convirtiéndose en el tercer máximo anotador en activo, solo por detrás de Luis Suárez y de Lionel Messi.

Martins, capitán de Bolivia, empató a Edinson Cavani y a Iván Zamorano en el puesto 5 de máximos anotadores en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas. Está a un gol de alcanzar a Marcelo Salas (Chile, 18 goles) y a dos goles de Hernán Crespo (Argentina, 19 goles).

Pero contando a los delanteros que están en activo, comparte el top 3 junto a Cavani. Y en la mira está Lionel Messi, quien marcó en el empate de Argentina ante Chile (1-1) y alcanzó los 23 tantos en eliminatorias. En la cima de la lista se ubica Luis Suárez, quien acumula 25 goles con la selección uruguaya.

