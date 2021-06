Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Unidas y de la misma manera que la intentó proteger todos estos años, en especial en su niñez, Stephanie Salas apoya a su hija Michelle y se suma al repudio por escenas íntimas en serie de Luis Miguel .

Esto sucedió luego de la carta abierta que publicó Michelle Salas en donde expone el dolor que le causó verse en la serie de Luis Miguel, teniendo sexo explícito con el manager de su padre.

“Quiero compartir con ustedes esta fotografía que tomé en 1997 cuando Mich tenia 7 años y Cami 7 meses de edad.

Esta foto representa uno de los momentos más felices y vivos de mi existencia, en donde sentía la plenitud de haber formado un hogar. Un hogar que siempre he defendido a capa y espada! Porque este es mi hogar, y ésta es mi vida privada, aunque a muchos no les guste y parezca importarles muy poco.

Hoy, cómo madre de familia, apoyo profundamente las palabras sinceras y con dolor, que han salido del corazón de mi hija, en defensa de su persona. Me parece reprobable, innecesaria y de mal gusto, la manera en la que han retratado la imagen de mi hija Michelle los creativos e involucrados de la segunda temporada de la serie del Sr. Gallego, padre de mi hija.

Ojalá se den cuenta de que han tocado fibras muy sensibles, traspasando, y agrediendo personalmente la dignidad, el respeto, y la integridad, que mi hija Michelle Salas, como mujer se merece. En nombre de mis hijas, de mi madre y el mío propio, decimos. ¡Ya basta! 💜”, escribió y grabó con su voz este mensaje Stephie para compartirlo en su cuenta de Instagram.

La mamá no fue la única en reaccionar a una de las escenas más fuertes y que la mayoría catalogan como innecesaria, también su hermanita menor, Camila, quiso apoyarle y compartió lo siguiente en Instagram.

¿A qué escena se refieren tanto Stephie como sus hijas? A una de las más fuertes, a nivel sexual, dentro de la serie de Luis Miguel. En el último capítulo de la segunda temporada, se muestra como los personajes que representan a Michelle Salas y Alejandro Asensi, manager en ese momento del cantante, están manteniendo intimidad.

En la escena hay un desnudo total de Macarena Achaga, quien hace de Michelle en la serie, más no de Mauricio Ambrosi, el actor que hace del manager, quien hasta tiene una camiseta puesta aun estando en la cama teniendo sexo.

“Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido. Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en la que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad.

Me atrevo a expresarles mi sentir porque creo que debo hacerlo, y no por mí solamente. Ninguna persona debe, bajo ninguna circunstancia, sentirse así y ser tratada de esta manera. Mucho menos sin su consentimiento. No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de esta y además la distorsionen a su conveniencia”, dice parte de la carta que escribió Michelle.