Tatiana arremete contra el reguetón y sugiere ley que regule sus letras: “Es ilegal, no se debería de poner”

El reguetón se ha posicionado como uno de los más escuchados en los últimos años, lo que provoca que esté en boca de todos y para muestra de ello tenemos a Tatiana, quien decidió arremeter contra el género musical al asegurar que sus letras promueven la misoginia y la violencia.

La conocida ‘Reina de los Niños’ manifestó que, a pesar de respetar la libertad de expresión que existe en México, ella estaría a favor de promover una ley en la que se vigile el contenido de todas estas melodías para que no puedan escucharse en espacios públicos.

“Sí me gustaría la verdad, porque lo escuchas en todos lados, de repente estás en un restaurante y no tienes por qué estar viendo algo que no debe tu familia, o escuchando una letra misógina, entonces sí me gustaría que hubiera tantita censura, estoy de acuerdo con la libertad de expresión, pero hay cosas que está hasta ilegal cantarlas cuando estás promoviendo la misoginia y el maltrato, es ilegal, no se debería de poner“, dijo la cantante en entrevista para el programa “Sale el Sol“.

Finalmente, la famosa añadió que en las redes sociales es correcto escuchar estas canciones, pero que en lugares públicos o medios masivos como radio y televisión deberían de censurar dichas canciones.

“Si lo quieren poner en redes sociales, eso está abierto, pero radio, prensa y televisión sí tiene que haber un regulamiento y una censura bonita”, dijo.

Tatiana se ha caracterizado por ser una cantante que promueve mensajes positivos al ser su público objetivo el infantil, es por eso que en esta oportunidad se ha pronunciado en contra de las letras del género urbano y no cabe duda que sus declaraciones causarán polémica.