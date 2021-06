Vanessa Bryant, furiosa con Nike por supuesto lanzamiento de zapatillas en homenaje a su hija Gianna sin su permiso

Vanessa Bryant está furiosa con Nike. La viuda del legendario Kobe Bryant publicó un post en su cuenta de Instagram señalando una posible problemática con el lanzamiento -no confirmado- de las zapatillas “Mambacita”, creadas con la intención de honrar a su fallecida hija Gianna Bryant.

Vanessa Bryant mostró una foto en la que podemos apreciar a una persona exhibiendo las zapatillas Mambacita, aún cuando ella, como dueña de la marca, no ha dado el permiso para la comercialización de las mismas. De allí su enfado con Nike.

“Este es un zapato en el que trabajé para honrar a mi hija Gianna… Los zapatos Mambacita no han sido aprovados para su venta. Los quise vender para que TODOS los productos diesen beneficios a la fundación Mamba & Mambacita Sports, pero no renové el contrato con Nike y decidí no venderlos“, explica en el comunicado.

Bryant agrega que Nike no le ha enviado ninguna zapatilla ni a ella ni a sus hijas, y que no sabe cómo alguna otra personas sí las tiene. “Espero que estas zapatillas no se hayan vendido, Nike“, fueron las últimas palabras de Vanessa.

En la imagen que adjuntamos más abajo podremos apreciar el diseño de las zapatillas. Vanessa Bryant contó que los colores fueron elegidos en honor a los colores del uniforme que usaba Gianna, al igual que el número “2”.

En la parte de atrás del par izquierdo está grabado el nombre “Kobe”, mientras que en el par derecho está el nombre “Gigi”. Las zapatillas cuentan con otros detalles como mariposas y alas. Por lo pronto, Nike no se ha pronunciado al respecto.

