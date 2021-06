Video: el careo más intenso entre Floyd Mayweather Jr. y Logan Paul

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Este jueves, Floyd Mayweather Jr. y Logan Paul realizaron el primer careo de la semana, que concluirá con su pelea este domingo 06 de junio. La palabra que define al encontronazo es intensidad: ni Floyd ni Logan se quitaron la mirada durante más de un minuto, dándole un buen show a los aficionados, que cuando menos esperan el mejor entretenimiento posible de una lucha que hace algunos años era una utopía.

El cronograma restante de la semana es el siguiente: este viernes se llevará a cabo la rueda de prensa oficial, el sábado será el pesaje y el domingo tendrá lugar la pelea que concluirá con la historia entre Floyd Mayweather Jr. y Logan Paul.

“Esta es una pelea y cualquier cosa podría pasar. Es emocionante, será otro día en la oficina“, comentó Logan Paul momentos después del careo.

Por su parte, para Floyd Mayweather Jr., esto será como “comerse unas papitas con salsa”, o eso dio a entender. “Es divertido. He hablado con la prensa y con la opinión pública: me retiré del boxeo, pero no me retiré del entretenimiento, y no me he retirado de “hacer dinero“. Divertirse haciendo mucho dinero es el hobby de Mayweather Jr. Ese es su mensaje.