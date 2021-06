Alumno se declara culpable de violación en universidad católica de Nueva York, pero se salvó de la cárcel

Anthony Pennachio, adolescente de Brooklyn (NYC), aceptó un acuerdo de culpabilidad con los fiscales para evadir la cárcel y cumplir sólo servicio comunitario, por un abuso sexual en el campus de la universidad católica Mount St. Mary College en Newburgh.

Pennachio (19), estudiante de ese centro de educación privada, fue arrestado en marzo por cargos de violación en primer grado en el campus, según la policía, que además buscaba a otras víctimas potenciales. En principio se declaró “no culpable” y quedó libre bajo fianza.

Más tarde, como parte del acuerdo con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado Orange (NY), el adolescente se declaró culpable de los cargos degradados de abuso sexual en tercer grado, según muestran los registros.

Los fiscales dijeron que en su alegato, Pennachio admitió que sometió a la víctima a contacto sexual sin su consentimiento. Ahora fue sentenciado a 80 horas de servicio comunitario y se le ordenó que se mantuviera alejado de la víctima.

El acuerdo con la fiscalía se concretó después de consultar con la víctima no identificada, dijeron los fiscales. Pero “Mi cliente y su familia están profundamente entristecidos de que los detectives del Departamento de Policía de Newburgh, que hicieron este arresto por violación en primer grado, se apresuraron a juzgar sin entrevistar a testigos clave en este presunto incidente”, dijo el abogado de la adolescente, James DiPietro, en un comunicado, citado por New York Post.

Mount St. Mary College, una pequeña universidad católica privada con aproximadamente 3,000 estudiantes, ha cooperado completamente con el departamento de policía en su investigación, acotó ABC News.

A Brooklyn teen charged with raping a victim on campus at a New York college may have more victims.

Mount Saint Mary College student Anthony Pennachio, 19, was arrested.https://t.co/GpXsOzX7IZ

— New York Daily News (@NYDailyNews) March 5, 2021