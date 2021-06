VIDEO: Caos en desalojo del Washington Square Park en Manhattan tras imposición de toque de queda

Cansados del ruido y un aumento de gente consumiendo drogas, los vecinos alrededor del Washington Square Park en Manhattan han acumulado quejas ante autoridades, lo que llevó a la imposición de un toque de queda temporal los fines de semana.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) desalojó a las personas que todavía estaban en el parque a las 10:00 p.m. del sábado, cuando se implementó la veda.

Sin embargo, varias personas se resistieron a dejar el espacio público y fueron empujadas por oficiales, lo que desató caos en el operativo y al menos 22 personas detenidas, según la Policía.

En Twitter circularon videos sobre el desalojo y las críticas a elementos del NYPD.

Mass clashes broke out between police and people at an unlawful assembly at Washington Square Park in NYC. pic.twitter.com/sIusBP3Aap

Los elementos del NYPD llegaron con equipo antidisturbios y detuvieron a las personas por violar las reglas del parque, según un reporte de The New York Post.

Algunos consideraron que el desalojo era un acto violent contra la gente “sin razón”, a pesar de las quejas vecinales por la música a alto volumen y el incremento de consumo de drogas.

The NYPD has now moved into the village for no clear reason. pic.twitter.com/7m1aEYfJsU

— Read Parable of the Sower by Octavia Butler (@JoshuaPotash) June 6, 2021