Escuela entregó diploma al hispano amonestado por usar bandera de México en graduación

Un joven hispano residente de Carolina del Norte al que le retuvieron su diploma de graduación por romper el código de vestimenta al portar la bandera de México sobre su espalda en la ceremonia, recibió este lunes el certificado.

Ever López, de 18 años, fue amonestado en la ceremonia de su graduación en la Preparatoria de Asheboro el pasado jueves por usar sobre su atuendo de graduación una bandera de México, que cubría su espalda.

My Twitter people make this go viral. Principle “Mrs. Penny Crooks” denied my cousin his diploma for causing a “disturbance” to the graduation ceremony. pic.twitter.com/7HfKzNGdJ3

En un vídeo grabado por una de las personas que asistieron a la ceremonia de graduación se ve al hispano en la fila de estudiantes portando una gran bandera sobre su toga.

En el momento en que debían entregarle su diploma, una funcionaria de la escuela se niega a entregar el documento, y el joven regresa a su puesto.

En un comunicado enviado a los medios locales, la escuela dijo que “apoyamos firmemente las expresiones de herencia de nuestros estudiantes en el momento y en el lugar adecuados”.

Thank you everyone and and individuals involved in helping resolve this issue. We love you all 🇲🇽 pic.twitter.com/xvNGmh9AwZ

— ♔ Adolfo Hurtado ♕ (@dolfoohurtado) June 7, 2021