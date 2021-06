Dunkin’ Donuts ofrece $20,000 por pistas: gerente hispana murió baleada durante asalto en la tienda en auge de violencia en Filadelfia

Christine Lugo murió baleada por un ladrón que entró a la tienda Dunkin’ Donuts donde ella era gerente en Filadelfia.

La víctima de 41 años, madre de dos hijos y joven abuela, estaba abriendo la tienda de donas ubicada en 5th Street y West Lehigh Avenue, alrededor de las 5:30 a.m. del sábado, cuando un hombre armado irrumpió y exigió efectivo, dijo la policía a ABC News.

La gerente obedeció, entregando dinero desde una oficina interna, pero igualmente el hombre le disparó una bala en la cabeza, según el informe.

Lugo murió en el lugar y su asesino permanece suelto. Dunkin’ Donuts anunció una recompensa de $20,000 dólares por información sobre el tiroteo, que debe enviarse a la policía local (Tlf. 215-686-TIPS), reportó The Philadelphia Inquirer.

El asesinato dejó conmocionados a los amigos de Lugo. “Era una persona especial”, dijo el ex compañero de trabajo Gilberto Meléndez a la estación de noticias. “Es una locura que alguien pueda venir y quitarle la vida a alguien como si nada”, agregó.

La empresa emitió un comunicado diciendo:” Todos nosotros en Dunkin’ estamos tristes al enterarnos de la muerte de un gerente de restaurante, y nuestros pensamientos están con su familia y amigos”.

Filadelfia vive una ola de violencia armada. Ya para finales de marzo se había reportado 30% más homicidios y 68.5% más víctimas en comparación con el mismo período del año pasado, acotó CBS3.

