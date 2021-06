Lorena Meritano recibió un feo y cruel mensaje de odio, lo expuso en redes, porque hasta desearon su muerte

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Lorena Meritano es una reconocida actriz de telenovelas de origen argentino. Ha participado en historias como “Pasión de Gavilanes”, “Eco Moda”, “Amas de Casa Desesperadas”, “La Mujer de Mi Vida” y “Prisionera de Amor”, entre otros. La intérprete que también es recordaba por haber peleado contra el cáncer y haber vencido, ahora es noticia por los terribles mensajes de odio que ha recibido. Los cuales no ha dudado en exponer a través de Instagram.

“Ojalá te mueras actriz de pacotilla”, reza en uno de los primeros textos. “Das asco a pesar de que todo sea actuado”, le dijeron después. Junto a estos hirientes textos Meritano también ha dejado una reflexión en la que asegura que hace mucho tiempo que logró lidiar con este de situaciones, y es que Lorena no está buscando consejo, ni tampoco generar lástima, simplemente quiso exteriorizar uno de los males que aquejan a las redes sociales. Porque afirmó que como estos mensajes, recibe muchos.

“Si alguien me puede dar una explicación lógica, sin por favor decirme qué debo o no debo hacer con este tipo de mensajes, leerlos o no leerlos, bloquearlos, etcétera. Soy una adulta y gracias a Dios dejaron de afectarme hace mucho tiempo. Pero, debo confesar, que me intriga y me llama poderosamente la atención de cómo una persona puede llegar, no sólo a sentir algo así sino a escribirlo”.

Continúa: “No sé quién es pero en la segunda foto de mi post verán qué dice ser Feliz. Les soy sincera, entro a las redes cada vez menos porque cada vez me protejo más de la violencia, toxicidad y agresividad reinante y en la vida puedo elegir pero en las redes abrís los D.M para regalarle tu tiempo y energía a alguien que te manda un mensaje y te encontras con cosas cómo está y no son pocas, “son un montón”.

La decisión de bloquear a la persona que le envió el texto es una realidad, un hecho concreto de paso a seguir, pero no por esto se olvida que del otro lado hay un ser humano y por eso le pide a Dios, por esta persona: “Obviamente voy a bloquearlo y reportarlo. Va a parecer demagogo pero rezo y le pido a Dios por seres así que están muy enfermos de odio. Dios te bendiga a vos y a todo el que se cruce en tu camino y logres sanar ese corazón tan lastimado. Abrazos y buenas noches”.

El Chef James apoya a Toni Costa, luego de su dura separación con Adamari López