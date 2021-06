¿Por qué tantos latinos y latinas sin vacunar?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Pese a que la vacunación masiva y la eliminación gradual del distanciamiento han dado lugar a un optimismo generalizado en la Ciudad de Nueva York, la pandemia del COVID 19 todavía es una grave amenaza para nuestra comunidad, en parte por nuestras bajas tasas de inmunización.

Según el gobierno municipal, algo menos de una de cuatro personas hispanas (el 37%) ha recibido la primera dosis de la vacuna, y menos de una de tres (el 30%) ya tiene ambas dosis.

Independientemente de los niveles de vacunación de otros grupos raciales o étnicos (algunos son más altos y otros más bajos que los nuestros), esos porcentajes están muy lejos de las cifras deseadas, de entre el 65 y el 80% de vacunados.

A nivel estatal, los hispanos, que constituimos casi el 20% de la población, solo representamos el 14% de los vacunados y el 21% de los muertos por la pandemia.

Una de las personas muy preocupadas por esas bajas tasas de vacunación es el Doctor Matt Kusher, director médico del Centro de Salud Familiar Plaza del Sol, que funciona en Corona, Queens, como parte de Urban Health Plan, que forma parte de la Hispanic Federation. El Dr. Kusher cree que un importante motivo de nuestra escasa vacunación es, simplemente, un temor a la vacuna que es infundado. El cree que las razones que dan muchas personas sólo demuestran “que están asustadas de la vacuna y buscan razones para no vacunarse”. Según el facultativo, esto probablemente de deba a que “como esas personas no pueden ver el virus, no entienden los efectos secundarios del COVID-19”.

“No se trata sólo del peligro de muerte, sino de los efectos secundarios”, apunta el Dr. Kusher. “Sabemos que un 10% de los infectados los sufre, y que después de dos o tres semanas, sienten que les falta el aliento, y tienen dolores de pecho y de cabeza. Vemos personas de 25, 26 o 30 años que uno, dos o seis meses después no pueden caminar más de 200 o 300 pies porque les falta el aire. O personas que meses después siguen sintiendo dolores de cuerpo, o no pueden trabajar o cuidar a los hijos. Es verdad, mucha gente no va a morir si se infecta, pero una de cada 10 tendrá esos síntomas muchos meses después”.

Hasta ahora, en los Estados Unidos hay 2.6 millones de personas en esa situación.

Si todavía les quedan dudas, les aliento a que consulten con personal de la salud calificado. Ellas y ellos realmente saben.

Y vacúnense, por favor. En la Hispanic Federation podemos ayudarles. Llámennos al 866-432-9832.

Para más información sobre la Hispanic Federation, consulten en www.hispanicfederation.org o búsquennos en Facebook y Twitter.

¡Celebremos juntos el 31er aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la columna próxima!

-Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation