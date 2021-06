Los Duques de Cambridge ya le mandaron un regalo a la bebé de Meghan y Harry

El príncipe Harry y Meghan Markle le dieron la bienvenida a Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor el 4 de junio, y aparentemente su tía y su tío, Kate Middleton y el príncipe William, ya le enviaron un regalo.

Una fuente que habló con la revista Us Weekly informó que después de que los Duques de Cambridge fueron informados del nacimiento de Lili, inmediatamente le hicieron llegar un obsequio a la más pequeña de Sussex.

“Informados sobre el nacimiento y le enviaron un regalo a Lilibet“, reportó en medio en su sitio.

Por otra parte, la pareja fue de los primeros en la Familia Real en dar la bienvenida a su nueva sobrina a través de las redes sociales con un dulce mensaje.

“Estamos todos encantados con la feliz noticia de la llegada de la bebé Lili. Felicitaciones a Harry, Meghan y Archie”, escribieron en sus plataformas.

We are all delighted by the happy news of the arrival of baby Lili.

Congratulations to Harry, Meghan and Archie.

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 6, 2021