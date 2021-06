Rayo alcanzó y quemó una casa en Nueva Jersey: tormenta eléctrica triestatal y vienen más

Un rayo habría causado un incendio reportado la tarde de ayer en una casa multifamiliar en Irvington (Nueva Jersey), durante la tormenta eléctrica que también azotó NYC.

La causa fue un rayo, según los inquilinos que se encontraban dentro de la casa en Springfield Avenue en ese momento. “Nunca había visto algo así”, dijo a Pix11 Philip Vigo, dueño de la casa. “Tengo algunos hombres que estaban trabajando en la casa de al lado, vinieron a buscarme. Dicen que hubo fuego en el tercer piso”.

A las 10 p.m. de anoche, ni la ciudad ni la Cruz Roja habían llegado para dar albergue temporal a los desplazados, quienes vivían en apartamentos del segundo y tercer pisos.

El rayo abrió un agujero en el techo y las llamas se extendieron rápidamente, pero no hasta los edificios adyacentes.

El subjefe de bomberos de Irvington, Kaimu Suggs, dice que un rayo provocó al menos otro incendio cercano. “Había humo denso en varios lados de la estructura. En su mayor parte, el incendio estaba en la parte trasera de la estructura, cuando los oficiales finalmente entraron. Tuvimos varios incendios, dos en otras cuadras y éste también”.

En NYC se esperan de nuevo precipitaciones hoy (51% de posibilidad), mañana jueves (40%), el lunes (55%) y martes (35%). Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS) NY.

