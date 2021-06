Acusan a mujer por balear a su ex novia en bodega de Nueva York: “terrible violencia sin sentido”, denuncia el fiscal

Latisha Bell fue acusada el lunes de haber ejecutado de un balazo a su ex novia, Nichelle Thomas, a plena luz en una calle de Brooklyn.

Imágenes obtenidas por New York Post mostraron a Thomas al mediodía del pasado 21 de abril acercándose a una bodega en la esquina St. Marks Place en Park Slope, aparentemente sin saber que su ex pareja estaba detrás de ella. Cuando la víctima fue a abrir la puerta del negocio, Bell (38) supuestamente corrió, sacó un arma y le disparó a quemarropa en la parte posterior de la cabeza y huyó.

Thomas cayó al suelo y la llevaron de urgencia al Presbyterian Hospital, donde murió. Testigos en el vecindario normalmente seguro se sorprendieron por la violencia diurna. “He trabajado aquí durante 12 años y nunca había visto nada como esto”, dijo entonces el cajero no identificado de la bodega “Slope Natural Plus”.

Según las autoridades, las dos mujeres tuvieron una relación amorosa que ya había terminado, lo que habría molestado a la acusada. No quedó claro de inmediato cuándo se separaron ni el motivo del tiroteo.

Bell, residente de El Bronx, se entregó a la policía poco después del crimen y enfrenta cargos de asesinato y posesión criminal de un arma.

“Este tiroteo a plena luz del día cortó trágicamente la vida de una madre amada y un miembro preciado de un vecindario local y una comunidad religiosa”, dijo el fiscal de distrito Eric González, citó Pix11. “La terrible violencia que presuntamente cometió esta acusada fue impactante y sin sentido. Animo a cualquier persona que experimente violencia o abuso a manos de una pareja íntima o ex pareja a que se comunique con los consejeros capacitados de nuestra Unidad de Servicios para Víctimas al 718-250-3820”.

Las autoridades dijeron que Thomas era madre y abuela de 51 años, estaba en la escuela cursando un postgrado para convertirse en Trabajadora Social y era muy activa en su iglesia.

