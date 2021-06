Estudiantes de Oxford retiran un retrato de la reina Isabel II por representar un símbolo ‘colonial’

Estudiantes de la Universidad de Oxford, una de las más prestigiosas del Reino Unido y del mundo, votaron para remover un cuadro con la imagen de la reina Isabel II ubicado en las salas comunes de la institución, pues consideraron que es un símbolo que representa el ‘colonialismo’.

El retrato ha estado colgado durante décadas, pero los graduados dijeron que debería ser retirado para que sea reemplazado por arte o por el retrato de cualquier otra persona influyente e inspiradora, según informó ‘Telegraph’.

“Para algunos estudiantes, las representaciones de la reina y la monarquía británica representan la historia colonial reciente”, reportó el medio británico

Oxford University's Magdalen college has voted to remove a portrait of the Queen from a common room because she 'represents recent colonial history', according to MailOnline. pic.twitter.com/wXzCrAvR2j

