Padre apuñalado en hospital cuando fue a recoger a su bebé recién nacido en Connecticut

Pudo haber sido el día más feliz, pero se convirtió en pesadilla: un padre en Connecticut fue apuñalado en el estacionamiento del hospital mientras se preparaba para llevar a su bebé recién nacido a casa por primera vez.

Las cámaras del Hospital Norwalk captaron a un hombre alejándose tranquilamente momentos hacia Woodbury Avenue después de que clavó un cuchillo en la espalda del padre dos veces afuera de la maternidad en un ataque aparentemente aleatorio, dijo la policía.

La víctima no identificada estaba recogiendo a su esposa y al recién nacido del hospital, y fue apuñalado mientras iba y venía entre el automóvil y la entrada, el sábado alrededor de las 10:42 a.m., informó ABC News.

“No es nada común. Esto normalmente no sucede”, admitió el teniente de policía de Norwalk, Joe Dinho. Agregó que el padre pudo ir directamente al hospital justo después de ser atacado para recibir tratamiento, donde fue sometido a una cirugía de emergencia y se está recuperando.

Norwalk Hospital emitió una declaración después del incidente: “Nos han informado que éste fue un acto de violencia aleatorio que podría haber ocurrido en cualquier lugar. Nuestro equipo de seguridad tomó medidas inmediatas al igual que la policía de Norwalk, por lo que estamos muy agradecidos de su ayuda”.

No se han anunciado arrestos. Los detectives han estado sondeando el vecindario y hablando con testigos, con la esperanza de obtener información sobre el hombre que huyó y el motivo del ataque.

