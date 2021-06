Trabajador anciano golpeado brutalmente por ladrones de cerveza en bodega de Nueva York

NYPD busca al par de ladrones que robaron una caja de cerveza de una bodega del Bajo Manhattan y luego golpearon brutalmente al empleado de la tienda que intentó detenerlos.

El ataque fue captado un video perturbador publicado ayer por la Policía de Nueva York, en procura de los delincuentes. Los sospechosos entraron a “Deli and Grill Bodega” en Grand St cerca de Columbia St en el Lower East Side, alrededor de las 4:55 a.m. del viernes y salieron con una caja de cervezas “Coors Light” que no habían pagado, dijeron las autoridades.

El trabajador de 65 años siguió al dúo afuera, lo que llevó a una disputa sobre el pago, según la policía. La discusión se exacerbó y ambos sospechosos comenzaron a golpearlo y patearlo, muestra el video. El empleado cayó al suelo mientras intentaba defenderse.

Uno de los sospechosos agarró luego un bate de béisbol de la víctima y comenzó a golpearlo con él. Mientras tanto, el otro agresor supuestamente fue detrás del mostrador de la tienda y robo más mercancía: varios paquetes de cigarrillos “Newport” por valor de $450 dólares, dijo la policía.

Después ambos sospechosos se fueron, dejando al trabajador herido. La víctima, que sufrió lesiones en la cabeza y el cuerpo, fue tratada por paramédicos (EMS) en el lugar y reportado en condición estable, informó New York Post.

No se anunciado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED for COMMERCIAL ROBBERY: Know these guys? On 6/4/21 at approx 4:55 AM, inside of 523 Grand St in Manhattan, the suspects removed property without paying, then assaulted the 65-year-old employee with a baseball bat. Any info? DM @NYPDTips, or call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/HQl84AS6Wq

— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 9, 2021