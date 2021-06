Chiquis Rivera comparte un sentido mensaje dedicado a sus hermanos y éstos no le dan la espalda

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los Rivera siempre han sido una familia que ha vivido expuesta al ojo del público. Chiquis Rivera y sus hermanos han protagonizado ante la prensa escándalos positivos y negativos entorno a sus vidas privadas. Ahora enfrentan una terrible crisis que al parecer ha terminando generando dos bandos, en uno están los hijos de Jenni Rivera, en el otro los hermanos de la fallecida.

La herencia de la “Diva de la banda” ha destapado un gran caos familiar y de momento parece que éste no tiene arreglo. Juan Rivera se mantiene fiel a Rosie; Lupillo, por su parte, parece mantenerse alejado de todo, aunque no se muestra a favor o del lado de su hermano Juan. Y ambos se han estado enviando fuertes indirectas, algunas de éstas hasta parecen amenazas.

Sin embargo, al margen de todo lo que ellos se están diciendo, Chiquis como la hermana mayor de los herederos de Jenni Rivera: Jacquie, Michael, Johnny y Jenicka, se ha encargado de recordarles a ellos y al resto del mundo que pase lo que pase ella está ahí para todos ellos.

Aquí las palabras de Chiquis Rivera, las que han hecho llorar, a uno que otro famoso:

“Una vez más, es posible que no lo tengamos todo junto, pero juntos lo tenemos todo”. “Sé que la vida ha sido difícil y muchas personas los han decepcionado, pero pueden tener la certeza del amor y la pasión que mi corazón siente por cada uno de ustedes. Desde que puedo recordar, su bienestar ha sido una prioridad en mi vida, y lo seguirá siendo… porque me preocupo, porque es mi deber como su hermana mayor y porque esa es la promesa que le hice a mamá“.

Chiquis agrega: “Sé que mamá no está aquí con nosotros, pero sé que nos está guiando y quiere lo mejor para nosotros. Estaremos bien, pase lo que pase”.

“¡Así es como fuimos construidos y así nos mantendremos #FirmeYSinTemor! No dejen que la opinión de otras personas sobre ustedes, especialmente aquellos que no les conocen realmente, o que no se han preocupado lo suficiente durante los últimos 9 años como para simplemente preguntar, “¿cómo estás? ¿comiste hoy? ”, afecten su corazón o cambias la dirección de la misión que te propusiste conquistar”.

“Puede que no tengamos a mamá o papá aquí, pero, tienen una hermana que está dispuesta a hacer CUALQUIER COSA para asegurarse de que su corazón, su mente y su alma estén siempre bien. ¡Siempre! ¡No importa qué o quién! Yo los respaldo“.

A través de esta publicación la cantante le ha hecho ver a sus hermanos y a su público el compromiso que ha adquirido con sus hermanos y con su mamá y no está dispuesta a quebrantarlo: “Y si no conozco un camino, lo descubriré tal como ella me enseñó. Esa es mi promesa para ustedes”.

“Ustedes son mis héroes. Con todo lo que han pasado, podrían haber sido almas perdidas, pero en cambio ustedes se han convertido en adultos que admiro. Son más fuerte y más sabios que mucha gente que conozco, y me enorgullece decir que ayudé a criarlos. Todo estará bien. Lo sé. Simplemente, porque cuando hacen las cosas con buenas intenciones, Dios siempre respalda. #ConDiosTodoSinElNada“.

Con este texto, Chiquis también les ha querido recordar a sus hermanos las palabras que sus mamás les dedicaba: “¡You’re MY goddamn kids!”.

A Jenni Rivera también le dedicó unas palabras: “Mamá, el plan que teníamos todavía funciona y sé que me estás ayudando y guiando desde donde estás. ¡Gracias! Lo veo y lo siento a diario. Tú eres mi roca, y ahora el viento bajo MIS alas. Te extraño tanto“.

Ante las palabras de Chiquis sus hermanos han reaccionado. Johnny López ha sido de los primeros en reaccionar dedicándole el siguiente mensaje de amor: “Te quiero mucho. No estaría aquí si no fuera por ti. Me has mantenido cuerdo todos estos años. No he tenido a mis padres biológicos aquí físicamente, pero te he tenido a TI y ha sido suficiente para que siga adelante. Especialmente cuando otras personas ni siquiera se han tomado el tiempo para llamarme o enviarme un mensaje de texto para ver cómo estoy emocional, mental o físicamente. Cuando nadie ha estado allí, la primera persona que estuvo allí fuiste tú y eso es lo que me importaba. Tú lo sabes. Lo sé. Ella lo sabe. Dios lo sabe. Te amo con cada fibra de mi ser”.

Jacqie Rivera, la nueva albacea de la familia, también contestó y se mantiene firme y aliada a sus hermanos: “¡Te amo tanto! Dios está en control. ¡Ve nuestras vidas enteras y dice qué es bueno!”.

Varios famosos han visto y leído este mensaje, entre éstos se destaca Jomari Goyso, quien no solo ratifica su amor por Chiquis, sino que admite que sus palabras lo hicieron llorar.

Jennifer López sale a la calle con una camisa de Ben Affleck, así se despidió de Miami y de A Rod