Teófimo López dio positivo por COVID-19: se postergó su pelea contra George Kambosos

Entrando a la “fight week”, una mala noticia obligó a postegar el combate estelar de este fin de semana: el campeón mundial Teófimo López dio positivo por COVID-19. Por ende, su pelea pautada para este sábado 19 de junio ante George Kambosos fue reprogramada para el 14 de agosto. Dos meses más de espera.

BREAKING: Source: Teofimo Lopez tests positive for Covid-19, Kambosos fight and card is off, moving to Aug. 14. #boxing #LopezKambosos

Ryan Kavanaugh, fundador de la plataforma Triller, confirmó que Teófimo López se sometió a una prueba PCR que arrojó el resultado positivo. Además, su caso sería sintomático.

López, de sangre hondureña, estaba listo para defender su invicto (16-0-0) ante el australiano George Kambosos Jr., quien tampoco ha sido vencido en su carrera (19-0-0). Tendremos que aguardar un poco más para presenciar el épico invicto vs invicto.

BREAKING: @triller founder @RyanKavanaugh tells me Teofimo Lopez tested positive for COVID this morning after a PCR test and is symptomatic. As a result, his four-belt lightweight title fight vs. George Kambosos, set for Saturday, is being moved to Aug. 14, along with undercard

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) June 15, 2021