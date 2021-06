Cuatro amigas detenidas por robo y golpes a un guardia en tienda Walmart en Nueva York

Cuatro mujeres residentes de Brooklyn (NYC) fueron arrestadas en una tienda Walmart de Long Island después de que supuestamente intentaron robar artículos y golpearon a un oficial de seguridad.

El domingo por la tarde, supuestamente las sospechosas intentaron salir del establecimiento sin pagar y cuando un oficial de seguridad se les acercó, las mujeres se enfurecieron y dos de ellas golpearon al hombre de 51 años en la cara, según detectives de policía del condado Nassau.

Sada Stricklin (25), Fantasia Hall (23), Michelle Freeman (28) y Shariel Stith (27) fueron arrestadas y acusadas de robar por escanear incorrectamente su mercancía antes de salir de la tienda ubicada en Green Acres Road, en Valley Stream. Adicionalmente, Stricklin y Hall fueron acusadas de asalto.

El guardia sufrió dolor e hinchazón y fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento, reportó Fox News.

