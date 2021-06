Dicen que Belinda está detrás de la separación de Lupillo Rivera y su hermano Juan 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Lupillo Rivera fue novio de Belinda, durante cinco meses. Pero parece que éstos fueron muy intensos porque el cantante terminó con un enorme tatuaje de la cantante en el braso. Éste ha dejado de exisitir, porque después de que la cantante anunciara su compromiso con Christian Nodal, el hermano de Jenni Rivera decidió no borrarlo sino prácticamente tacharlo de su cuerpo.

Ahora, en medio del escándalo que viven la familia Rivera, está la separación de Juan y Lupillo, quienes en el pasado han enfrentado conflictos, pero siempre salían avantes, con una relación más fortalecida. Esto ahora parece ser cosa del pasado, porque ya no están juntos. Y es que dicen que detrás de este distanciamiento está Belinda de por medio.

No porque la cantante se haya interpuesto de alguna manera conciente o inconciente entre ellos, sino por la actitud que el cantante tomó hacía los medios de comunicación, una vez el compromiso de ésta con Noda se hizo público. El intérprete no quería dar entrevistas, no quería hablar con los medios de comunicación y según Juan tenían compromisos previos, adquiridos, para promocionar su trabajo. Esto no le gustó al productor, quien le recalcaba que tenían que solventar esta situación.

En conversación con Chisme No Like expuso: “La industria vio como trabajé para mí carnal”, dijo Juan, de frente, sentado conversando con Javier Ceriani y Elisa Beristain. Fue así como aseveró que dejó de trabajar con Lupillo por los chismes y expuso que desde noviembre del año pasado está buscando hablar con él, pero que éste no ha querido.

Contó también que a Lupillo Rivera le dio covid, como se informó el año pasado cuando estalló el escándalo con su ex esposa Mayeli Alonso, a quien prácticamente -Lupillo- señaló con la culpable de este hecho. Y en esos duros momentos fue Juan Rivera quien estuvo pendiente de su salud.

Aquí las declaraciones de Juan Rivera en Chisme No Like.

