Higuaín fue sorprendido por la MLS: “Creí que podría jugar con un cigarrillo en la boca”

El bajo rendimiento de Gonzalo Higuaín en sus primeros partidos con el Inter Miami en la MLS tienen una explicación: el delantero argentino fue sorprendido por el nivel de la liga. Higuaín fue entrevistado a través de Twitch por el ex-futbolista Christian Vieri, y le contó que “pensó que iba a jugar en la MLS con un cigarrillo en la boca“.

“Pipita” añadió que el fútbol de la MLS tiene similitudes con el fútbol italiano, por el cual también pasó durante su camino por Napoli, Juventus y Milan.

"🗣️It's a tough league, very similar to Italian football. At first, I thought here I was going to play with a cigarette in my mouth"

-Higuain on of MLS pic.twitter.com/dnyWVKct4a

— Football Talk (@Football_TaIk) June 15, 2021