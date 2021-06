Marc Anthony y Dayanara Torres se juntan por sus hijos, pero en Instagram no se siguen

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Marc Anthony y Danayara Torres mantienen comunicacion por sus hijos, pero más allá de esto parece que este par no han logrado mantener una relación de amistad como la que el salsero sí ha logrado crear con Jennifer López, a quien incluso acompañó durante toda su relación con Alex Rodríguez y a quien ahora apoya en su nuevo romance con Ben Affleck.

Para muchos es lógico que Dayana y Marc no sean amigos, éste se supone la dejó por JLo. Sin embargo los años han pasado y ahora ambos han logrado compartir de nuevo sus vidas por el bien de sus hijos, y es que el famoso intérprete intenta ser un padre presente en la vida de sus cinco bastagos. Prueba de esto es que semanas atrás compartieron, juntos y hasta abrazados, para la graduación de su hijo Ryan Muñíz, quien al parecer ha tenido un paso sobresaliente en high school.

Hace algunos años durante una entrevista Dayanara admitió que su divorcio con Marc fue sin duda el peor momento de su vida. También dijo: “Han pasado tantos años que ahora uno puede mirar para atrás y decir: ¿sabes? no tenía nada que ver conmigo. Pero es aprender y levantarse”. Actualmente no cabe duda de que considera a su ex un gran padre, ya lo ha dejado saber en varias ocasiones.

Sin embargo, el pasado de esta pareja no ha sido fácil, y el perdón, si es que ha llegado tardó mucho. Hay que recordar que después de la separación allá por el año 2004, la ex Miss Universo dejó Miami para mudarse a Los Ángeles, ciudad en la que reside actualmente. Para ese entonces el escándalo se disparó, ya que cuatro días después de haber firmado el divorcio, Marc se casó con Jennifer López, en California. Eso sí, pese a todo Dayanara ha mantenido los papales y ni siquiera dio declaraciones cuando JLo y su ex terminaron separándose.

Actualmente, cierto, no sigue a su ex en redes y sí es amiga de Casper Smart, ex novio de Jennifer López, a quien sí sigue de manera inequívoca en redes sociales, porque además lo considera uno de sus mejores amigos y es un iséparable en su vida.

Para el año 2018, Dayanara recordó entre lágrimas su divorcio con Marc Anthony.

