Mujer agrede a empleados de McDonald’s en Ohio por negarse a combinar sabores en su frappé

El pasado lunes por la mañana, la policía de Ravenna, en Ohio, tuvo que atender la llamada de emergencia realizada por empleados de un local de McDonald’s, quienes estaban siendo agredidos por una cliente que estaba atacándolos.

Al llegar al McDonald’s, la policía detuvo a una mujer de 44 años llamada Cherysse Cleveland al percatarse de que estaba intentando golpear y agredir a varios de los empleados.

Luego de interrogarla, Cleveland indicó que se molestó mucho con el empleado que la atendió luego de que este se negara a mezclar sabores de su frappé. Luego, el gerente del McDonald’s le indicó que su petición era imposible, lo cual desató su furia y sin pensarlo, se pasó detrás del mostrador para intentar preparar ella misma la bebida que quería.

