P-EBT: familias de Nueva York recibirán hasta $1,320 por hijo para cubrir gastos de comida durante cierre escolar en la pandemia

Todas las familias con hijos inscritos en las escuelas públicas y algunas privadas de la ciudad de Nueva York, independientemente de los ingresos del hogar, pronto recibirán hasta $1,320 dólares en beneficios de alimentos para ayudar a cubrir el costo de las comidas perdidas mientras las escuelas estuvieron cerradas durante la pandemia del coronavirus.

El monto total del beneficio, llamado Transferencia Electrónica de Beneficios de la Pandemia de Coronavirus (P-EBT), dependerá de cuántos días de escuela tuvo cada alumno en persona o en línea.

Las familias no tienen que presentar una solicitud para recibir el monto. Para aquellos que ya reciben asistencia alimentaria, el dinero se agregará automáticamente a sus tarjetas de beneficios, destacó el portal Chalkbeat New York.

Dado que NYC es un distrito universal de almuerzos escolares, que ofrece comidas gratuitas a sus alumnos independientemente de los ingresos familiares, todos los niños de 3-K a 12do grado en una escuela pública administrada por la ciudad recibirán los beneficios. Las familias en escuelas autónomas y privadas que reciben comidas gratuitas a través del programa federal de almuerzos escolares también son elegibles.

Los niños inscritos en Medicaid, cuyas familias utilizaron con éxito sus beneficios de alimentos el año pasado, verán que el dinero se agrega una vez más a esas tarjetas de seguro médico. Y para quienes recibieron los fondos de ayuda pandémica en tarjetas de beneficios alimenticios el año pasado durante la primera ronda de ayuda alimentaria federal, cuando todas las familias recibieron alrededor de $420 dólares por niños, el nuevo monto se agregará a la misma tarjeta. Todos los demás recibirán una nueva tarjeta de beneficios por correo.

Las familias recibirán $82 dólares por cada mes que su hijo estuvo “asistiendo” a la escuela desde casa, de uno a 12 días. Esto probablemente se aplica a muchos alumno que se inscribieron en el aprendizaje híbrido, asistiendo al aula en persona algunos días a la semana y el resto desde casa.

Si el tiempo fue superior, recibirán $132 dólares por cada mes que su hijo estuvo fuera de los edificios escolares por más de 12 días. Eso incluye a aquellos que aprendieron exclusivamente en línea, lo que constituye la mayoría de los alumnos de la ciudad de Nueva York, el distrito escolar más grande del país.

La ayuda se paga por cada hijo. Entonces, por ejemplo, una familia con dos niños que estuvieron estudiando completamente remotos podría recibir $264 dólares por cada mes.

Según anunció el gobernador Andrew Cuomo en una conferencia de prensa el lunes, el dinero se desembolsará en dos pagos. El primero debería completarse a fines de julio y cubrirá el costo de las comidas escolares perdidas entre septiembre de 2020 y marzo de 2021. Se espera que el segundo pago se emita hasta agosto y cubrirá las comidas de abril a junio de 2021.

La gobernación no aclaró de inmediato si los reembolsos tendrán en cuenta los cierres repentinos de aulas provocados por casos positivos de coronavirus en la escuela, que ocurrieron con frecuencia. Las escuelas intermedias en la ciudad de Nueva York estuvieron cerradas durante aproximadamente tres meses después de un aumento en los casos, mientras que las secundarias pasaron cuatro meses con los edificios cerrados.

“Sabemos que las familias han estado pidiendo este beneficio”, comentó Rachel Sabella, directora de No Kid Hungry New York, una organización que ayuda a combatir el hambre infantil. “Lo que significa el programa EBT pandémico es que las familias tendrán recursos adicionales para ayudarles a alimentar a sus hijos”.

NYC public school families: Up to $1,320 per child is coming your way in food benefits through federal COVID relief https://t.co/ydKaVqsprA

— Chalkbeat (@Chalkbeat) June 14, 2021