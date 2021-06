Se filtra última versión de Windows 11: así es el nuevo sistema operativo de Microsoft

La semana pasada, Satya Nadella, CEO de Microsoft, anunció que la empresa daría a conocer en próximos días “una de las novedades más importantes de Windows en la última década”, declaración que ha dado mucho a la especulación acerca de alguna actualización de la última versión de este sistema operativo.

Finalmente, este miércoles por la mañana se filtró en Internet un pequeño video en el que se demuestra que, en efecto, Windows subirá un siguiente escalón para así darle paso a Windows 11.

Una de las primeras cosas que más ha llamado la atención sobre el supuesto nuevo Windows 11 es que la interfaz tiene un diseño completamente renovado, además de añadir nuevas funcionalidades.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI

— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021