Agentes de Patrulla Fronteriza en Texas hallan a 33 inmigrantes indocumentados hacinados y a más de 100 °F en camión U-Haul

Agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvieron la semana pasada a al menos 60 indocumentados, en Texas, que eran trasladados por contrabandistas en camiones de mudanzas U-Haul bajo altas temperaturas y hacinados.

La primera de las intervenciones se realizó el 10 de junio, a eso de las 10 p.m., en el sector Big Bend, luego de que agentes fueran alertados de un movimiento sospechoso de tráfico de personas cerca de un restaurante McDonald’s en el pueblo de Van Horn.

Los oficiales interceptaron dos vehículos, un Dodge Journey y el camión U-Haul. Cuando abrieron la parte trasera de este último, descubrieron 33 personas que sufrían por el exceso de calor y la falta de aire ya que las temperaturas ascendían a los 100 °F. Personal de emergencia atendió a algunos de los extranjeros en la escena y refirieron a unos 12 a hospitales de la zona.

“Si nuestros heroicos agentes no hubieran liberado estos inmigrantes indocumentados atrapados, hubiéramos tenidos 33 muertes de forma miserable por este evento”, indicó en un comunicado de prensa el jefe de la CBP en el sector de Big Bend, Sean McGoffin.

“A los contrabandistas no les importa la miseria en la que ponen a esta gente mientras se quedan con su dinero”, agregó McGoffin.

Investigadores del Departamento de Seguridad Nacional se disponen a presentar cargos en este caso.

SIMILAR EVENTS, DIFFERENT LOCATIONS, ONE OUTCOME: Two Border Patrol Sectors intercepted dangerous human smuggling attempts using rental trucks just days apart in record high temperatures.

▪️ Big Bend: 33 people https://t.co/TiCmbc5Mpc

▪️ Laredo: 27 people https://t.co/xcyvCNe6Cw pic.twitter.com/W9sNpCw7zw

— CBP (@CBP) June 17, 2021